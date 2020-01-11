Исследование: этот напиток действительно продлевает жизнь

Если вы хотите продлить свою жизнь, вам следует обратить внимание на чай. Исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии (EJPC), показывает, что регулярное употребление, чая (особенно зеленого), может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и соответствующих факторов риска, таких как высокое кровяное давление и нарушения липидного обмена.

Хорошие причины для зеленого чая

Исследователи особо подчеркнули две причины пользы популярного напитка. Во-первых, зеленый чай богат полифенолами по сравнению с другими чаями. Во-вторых, в отличие от зеленого варианта, черный чай часто подают с молоком, что противодействует положительному эффекту.

Ученые обследовали в общей сложности 100 902 человека, у которых не было диагностировано сердечного приступа, рака или инсульта к началу исследования.

Участники были разделены на две группы. В первой группе были любители чая (пили не менее трех раз в неделю). Вторая группа состояла из тех, кто вообще не пил чай или пил его нерегулярно. Обе группы наблюдались 7 лет.

При прямом сравнении двух групп исследователи обнаружили, что у пьющих чай риск смертельного сердечного приступа или инсульта на 56% ниже.

Полифенол: антиоксидант и поглотитель радикалов