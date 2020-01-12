Эти два овоща позволяют лучше усваивать витамин D

Мы можем есть продукты, которые богаты витамином D: масло печени трески, рыбу и морепродукты, или проводить умеренное количество времени на солнце, но это не значит, что мы поглощаем и используем витамин D, который потребляем. Специфический ген, называемый геном VDR (рецептор витамина D), кодирует этот рецептор, передает MedikForum.
К сожалению, нездоровые клетки меньше экспрессируют ген VDR, а это означает, что они не могут принимать и использовать витамин D. Добавление большего количества витамина D не поможет.
Другими словами, сульфорафан, который мы находим в крестоцветных овощах и травах, помогает организму поглощать больше витамина D, улучшая костную массу, а также способность бороться с инфекцией и воспалением.
Сульфорафан производится, когда крестоцветные овощи выделяют фермент, называемый мирозиназой. Активированный фермент создает сульфорафан. Капуста, особенно брокколи, являются особенно хорошим источником сульфорафана.
Другие крестоцветные растения включают в себя:
- Руккола
- Брюссельская капуста
- Цветная капуста
- Хрен
- Кормовая капуста
- Горчица (зелень)
- Васаби