Эти два овоща позволяют лучше усваивать витамин D

Мы можем есть продукты, которые богаты витамином D: масло печени трески, рыбу и морепродукты, или проводить умеренное количество времени на солнце, но это не значит, что мы поглощаем и используем витамин D, который потребляем. Специфический ген, называемый геном VDR (рецептор витамина D), кодирует этот рецептор, передает MedikForum.