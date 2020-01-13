Больничная касса начинает кампанию по донорству органов

В компании участвуют люди, получившие спасительный подарок — им был пересажен новый орган, сообщила пресс-служба Больничной кассы.

На начало 2020 года в Эстонии насчитывается 66 человек с тяжелой органной недостаточностью, которым нужна новая почка, печень, поджелудочная железа, легкие или сердце. Один донор может дать до восьми человек новую жизнь после смерти. Менее 1 процента населения Эстонии подписало декларацию о намерении пожертвовать свои органы после смерти.

Трансплантация органа или ткани может в некоторых случаях быть единственным лечением, которое продлевает жизнь человека и улучшает качество жизни.

«Донорство органов — это донорство органов другому человеку в терапевтических целях, когда один из его или ее жизненно важных органов больше не работает», - пояснил доктор Танел Лайсаар, торакальный хирург в Клинике Тартуского университета, который руководил первой трансплантацией легких в Эстонии в 2010 году. По словам Лайсаара, органы могут быть извлечены для трансплантации только после того, как смерть мозга была диагностирована, и в некоторых особых случаях в течение жизни можно пожертвовать только почку.

По словам Вирге Палль, директора центра трансплантации Клиники Тартуского университета, в Эстонии органы и ткани могут быть извлечены у умершего донора, только если человек выразил желание пожертвовать их после смерти.

«В большинстве случаев врачи не располагают информацией о декларации о намерениях, поэтому решение покойного следует запрашивать у родственников, которые должны следовать пожеланиям умершего. Проблема возникает, когда решение умершего неизвестно его близким или не совпадает с их мнением», - пояснил доктор Лайсаар ситуацию в Эстонии.

«Важно, чтобы люди говорили об этом, потому что мы никогда не знаем, когда нам или нашим близким нужна жизненно необходимая пересадка», - добавила Палль.

У человека есть много способов выразить свою волю, уведомив членов своей семьи о решении или имея при себе карточку донора. Доктор Лайсаар и доктор Палль считают, что лучший способ — подать электронную заявку.

«Чтобы заполнить электронную декларацию, вы должны зайти на портал пациентов www.digilugu.ee, в меню выбрать декларации и отметить свое решение — согласие, либо отказ - и подтвердить решение цифровой подписью», - пояснила Палль, добавив, что подписанную декларацию всегда можно изменить, но близкие человека обязательно должны быть уведомлены.

В кампании, которая проходит с 13 по 31 января, участвуют четыре человека, которые получили спасительный подарок — орган, который дал им новую возможность. Истории этих людей можно найти на странице кампании: www.elundidoonorlus.ee/campaign.

В ходе кампании в пяти эстонских городах пройдут тематические вечера, где вы услышите истории из опыта людей, которые получили новый орган, и врачей, которые занимаются донорством и трансплантацией органов в своей повседневной работе. Более подробную информацию о тематических вечерах можно найти в Facebook.