Как не умереть от пореза? Человечеству грозят супербактерии

Ученые бьют тревогу - участились случаи, когда в больницах умирают люди от простых инфекций, которые раньше лечились при помощи нескольких таблеток, передает MedikForum.
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что середине 21 века мир ждет новая пандемия, причина которой - устойчивость бактерий к антибиотикам.
Как же бактерии становятся устойчивыми?
В 2016 году в США скончалась женщина, которая обратилась к врачам с воспалением после перелома, случившегося в Индии. Однако ни один 26 антибиотиков, не оказался эффективным, и пациентка умерла от сепсиса. В каждой стране таких историй уже десятки, и с каждым годом число тех, кто буквально будет "умирать от пореза", станет увеличиваться.
Меры профилактики
Естественно, главной профилактической мерой является отказ от бездумного приема антибиотиков по поводу и без. Эти препараты должны назначаться врачом. Во-вторых, помогут элементарные правила личной гигиены. Чаще мойте руки с мылом, избегайте мест, где есть высокий риск заражения, и особенно будьте аккуратны в путешествиях по экзотическим странам.