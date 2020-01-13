Как не умереть от пореза? Человечеству грозят супербактерии

«Выявление новых штаммов означает, что хотя мы используем новейшие антибиотики, микробы к ним быстро приспосабливаются, – говорит руководитель исследования Бен Хауден. – Так возникают супербактерии».

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что середине 21 века мир ждет новая пандемия, причина которой - устойчивость бактерий к антибиотикам.

Как же бактерии становятся устойчивыми?

"Основная масса антибиотиков проникает в наш организм вместе с питанием, ведь эти препараты широко используются в сельском хозяйстве, при выращивании скота и птицы", – поясняет президент Российского научного медицинского общества терапевтов, академик Анатолий Мартынов. – В медицине зачастую их применяют бесконтрольно, что тоже играет негативную роль. По данным ВОЗ, каждый второй, кто принимает антибио­тики, делает это неправильно. Как правило, для их приёма нет достаточных медицинских показаний. Наиболее характерный пример – ОРВИ, простуда. Её не надо лечить антибиотиками, это бесполезно. Но поскольку в наших аптеках эти препараты продаются свободно, люди покупают их сплошь и рядом. Да ещё и врачи выписывают не подумав".

В 2016 году в США скончалась женщина, которая обратилась к врачам с воспалением после перелома, случившегося в Индии. Однако ни один 26 антибиотиков, не оказался эффективным, и пациентка умерла от сепсиса. В каждой стране таких историй уже десятки, и с каждым годом число тех, кто буквально будет "умирать от пореза", станет увеличиваться.

Меры профилактики