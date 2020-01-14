Четырехлетняя девочка ослепла из-за осложнений после гриппа

«Если я смогу помешать одному ребенку заболеть, я хочу это сделать, - сказала мать ослепшей девочки Аманда Филлипс. - Ужасно видеть, что твой ребенок так страдает».
Джейд Делусия, которая в этом сезоне не была вакцинирована от гриппа, заболела за несколько дней до Рождества и провела почти две недели в отделении интенсивной терапии детской больницы.
«Счастье, что она выжила», - говорит один из ее врачей.
Jade DeLucia, a 4-year-old girl in Iowa, nearly died and is now blind because of the flu, and her parents have a message: Get your child vaccinated. https://t.co/emgtJcN8AY— CNN Philippines (@cnnphilippines) January 12, 2020
Филлипс заметила 19 декабря, что Джейд не такая активная, как обычно. Дочка ей сказала: «Мама, я плохо себя чувствую». В течение следующих нескольких дней у Джейди была небольшая температура. Лекарства сбили температуру, и девочка могла вновь играть. «Она бегала, веселилась, нормально ела, - вспоминает мать. – Я подумала, что это легкое заболевание, с которым она справилась».
На следующее утро семья собиралась уезжать, чтобы провести время у родителей Филлипс, но Джейди все не вставала. Отец пошел к ней в комнату и увидел, что она лежит на кровати и не реагирует на него. Она была горячей, а когда ее доставили в больницу, у нее начался спазматический припадок.
Выяснилось, что грипп повредил ее мозг. «Врачи сказали, что у нее значительные повреждения мозга и наш ребенок не может прийти в сознание. Но если она очнется, она уже не будет никогда прежней», - рассказывает мать.
31 декабря родителям Джейди озвучили диагноз: острая некротическая энцефалопатия, которая обычно возникает из-за вирусной инфекции.
Родители потеряли всякую надежду, что дочь очнется. Но в итоге они получили и хорошие новости. «Она открыла глаза, сжала руку, и тогда мы смогли улыбнуться», - рассказывает мать.
В течение следующих дней состояние Джейди становилось все лучше. Она смогла сесть и начала есть. Но оказалось, что девочка лишилась зрения. Врач сообщил, что проблема не в самих глазах, а зрение пропало, поскольку пострадал мозг девочки.
По словам врачей, потребуется от трех до шести месяцев, чтобы можно было точно сказать, если надежда на восстановление зрения. Но медики пока дают оптимистичные прогнозы и верят, что ребенок поправится.