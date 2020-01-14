Четырехлетняя девочка ослепла из-за осложнений после гриппа

«Если я смогу помешать одному ребенку заболеть, я хочу это сделать, - сказала мать ослепшей девочки Аманда Филлипс. - Ужасно видеть, что твой ребенок так страдает».

Джейд Делусия, которая в этом сезоне не была вакцинирована от гриппа, заболела за несколько дней до Рождества и провела почти две недели в отделении интенсивной терапии детской больницы.

«Счастье, что она выжила», - говорит один из ее врачей.

Jade DeLucia, a 4-year-old girl in Iowa, nearly died and is now blind because of the flu, and her parents have a message: Get your child vaccinated. https://t.co/emgtJcN8AY — CNN Philippines (@cnnphilippines) January 12, 2020

Филлипс заметила 19 декабря, что Джейд не такая активная, как обычно. Дочка ей сказала: «Мама, я плохо себя чувствую». В течение следующих нескольких дней у Джейди была небольшая температура. Лекарства сбили температуру, и девочка могла вновь играть. «Она бегала, веселилась, нормально ела, - вспоминает мать. – Я подумала, что это легкое заболевание, с которым она справилась».

На следующее утро семья собиралась уезжать, чтобы провести время у родителей Филлипс, но Джейди все не вставала. Отец пошел к ней в комнату и увидел, что она лежит на кровати и не реагирует на него. Она была горячей, а когда ее доставили в больницу, у нее начался спазматический припадок.

Выяснилось, что грипп повредил ее мозг. «Врачи сказали, что у нее значительные повреждения мозга и наш ребенок не может прийти в сознание. Но если она очнется, она уже не будет никогда прежней», - рассказывает мать.

31 декабря родителям Джейди озвучили диагноз: острая некротическая энцефалопатия, которая обычно возникает из-за вирусной инфекции.

Родители потеряли всякую надежду, что дочь очнется. Но в итоге они получили и хорошие новости. «Она открыла глаза, сжала руку, и тогда мы смогли улыбнуться», - рассказывает мать.

В течение следующих дней состояние Джейди становилось все лучше. Она смогла сесть и начала есть. Но оказалось, что девочка лишилась зрения. Врач сообщил, что проблема не в самих глазах, а зрение пропало, поскольку пострадал мозг девочки.