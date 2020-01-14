Бывает бессимптомной. Как понять, имеется ли у вас язва желудка?

О язве желудка говорят, когда повреждается внутренняя оболочка желудка, при этом поражение может захватывать слизистую, мышечную ткань, распространяться на всю толщину стенки желудка. Такая язва способна возникнуть в любом отделе желудка.

В период после новогодних каникул число жалоб на проблемы с пищеварительной системой резко увеличивается, этому способствуют не лучшие изменения в питании, обилие алкоголя и табака. В свою очередь, выход на работу и возвращение к рутине после праздников и отдыха может стать стрессом, спровоцировать развитие депрессии. Все эти факторы отражаются на работе и состоянии желудка, все они способствуют в том числе появлению язвы.

Как понять, есть ли у вас язва? Многим кажется, что распознать язву желудка не трудно, у человека должен как минимум болеть живот. Однако язвенная болезнь вполне может быть практически бессимптомной (так называемая «немая» язва). В этом случае боли могут быть очень слабыми, не особо беспокоящими человека. Будучи не леченой, язва желудка способствует очень серьезным осложнениям, например, кровотечению или перфорации (прободению) стенки желудка.

Симптомы язвы. Они могут различаться в зависимости от своего расположения и степени воспаления. Большинство симптомов обычно ощущаются в районе эпигастрия - в верхней части живота прямо под грудиной. К таким симптомам относятся:

ноющая боль или жжение в средней или верхней части живота между приемами пищи или в ночное время;

чувство сытости или вздутия после употребления небольшого количества пищи;

усиление неприятных симптомов при употреблении жирной пищи;

рвота;

изжога;

неспециальная потеря веса;

отрыжка;

потеря аппетита;

тошнота.

В тяжелых случаях язвенной болезни желудка могут наблюдаться следующие явления:

темный или почти черный цвет кала;

рвота кровью, похожей на кофейную гущу;

сильная боль в средней и верхней части живота;

затрудненное дыхание;

рвота частично переваренной едой.

Почему опасно самостоятельно лечиться средствами от изжоги. Хотя алкоголь, курение, вредные пищевые привычки (много жареного и острого в рационе, манера наедаться на ночь) и стресс значительно увеличивают шансы заполучить язву, наиболее распространенной причиной изъязвлений в желудке или двенадцатиперстной кишке является все же избыточный рост бактерий H. pylori. Эти бактерии разрушают слизистую оболочку, которая защищает внутреннюю оболочку желудка от действия желудочной кислоты. В 2005 году Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена врачам Барри Маршаллу и Джею Робину Уоррену за открытие ими связи между бактериями хеликобактер пилори, гастритом и язвенной болезнью.

Нередко при язвенной болезни, страдая от изжоги, люди начинают принимать препараты, снижающие выделения соляной кислоты в желудке. Однако эта кислота - ценный химический фактор пищеварения, а не виновница язвы. Именно при высокой кислотности желудка вызывающие язву бактерии не могут размножаться и гибнут. Лечение ингибиторами протонной помпы (ИПП) уменьшает кислотность и позволяет бактериям процветать, что в конечном итоге способствует развитию болезни.