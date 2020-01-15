«Мою тетю и ее дочь тоже погубил рак груди»: онкобольные из Эстонии делятся своими историями

«Во время активного лечения не хочется говорить о своей болезни — кто-то находится на стадии отрицания, а другим просто настолько плохо, что все силы уходят на то, чтобы справиться с последствиями химиотерапии, - рассказал Кури. - Во время восстановительного лечения начинают искать поддержку, но все же интересно, что у нас особо вместе не собираются. Несмотря на большое количество больных, группу поддержки Северо-Эстонского союза раковых больных посещает пара десятков человек, Союз родителей больных раком детей кажется более активным, очевидно молодым людям в интернете проще общаться, и там больше анонимности».

Сбор историй показал Кури, что вопросы без ответа подпитывают мифы. Сейчас он ждет ответа врача для одной женщины, которую интересует, является ли рак заразным. «Двадцать лет назад ее муж страдал от рака простаты, и она должна была навещать своего мужа в защитной одежде, -рассказал Кури одну из историй. - Медики в тот раз не сказали, что защита нужна не жене, а ее больному мужу, у которого иммунная система не работала. У пациентов и их близких есть вопросы, которые остаются висеть в воздухе, потому что у врачей недостаточно времени».

На многие вопросы могут ответить собратья по несчастью. Мерике Вярик, которая отправила свою историю в музей, восемь лет назад позвали в Северо-эстонскую региональную больницу консультировать пациентов. «Рак проходит по-разному, и некоторые истории очень грустные, - сказала Вярик, у которой десять лет назад был диагностирован рак груди. - Но я справляюсь со страхом неизвестности, потому что он преследовал меня всю мою жизнь. Могу поделиться приемами, как лучше справляться в обычной жизни, как во время химиотерапии, так и после нее».

После активного лечения болезнь отступила. «С тех пор живу так, чтобы взять по максимуму от каждого дня, потому что никогда не знаешь, когда все закончится», - добавляет Вярик.

Таави Куури. ФОТО: Erakogu. Истории людей придают выставке человечность. Последние десять лет музеи сфокусированы на том, чтобы перейти от предметов к историям. Таави Кури, руководитель проектов Эстонского музея здравоохранения

Работающая в страховом бизнесе Вярик поступила в Таллиннское высшее медицинское училище, где она получила профессию медсестры и дополнительно профессию медсестры психического здоровья.

Первый раз Вярик столкнулась с раком уже в возрасте трех лет, когда у ее матери обнаружили рак груди. «В нашем роду есть печально известная мутация генов BRCA1, мою тетю и ее дочь также погубил рак груди», - рассказала она о семейных связях.

Умение принимать жизнь такой, какая она есть, дает Вярик душевное спокойствие. «Поддержка для человека очень важна — кто-то получает ее от семьи, кто-то от друзей. Но может быть и наоборот, когда больной должен сам успокаивать родных, когда те начинают причитать, что как тебя жалко или что будет с детьми, если ты умрешь», - описала она.

По словам Кури, из присланных в музей историй следует то, что иногда больные не говорят о своем диагнозе с близкими, потому что нет доверия или просто не хотят их напрягать. «Будущее кажется грустным и страшным, и этот барьер не могут преодолеть, - привел он пример. - Вещи кажутся намного сложнее, чем они есть на самом деле, и потом жалеют, что не хватает времени побыть вместе».

Роль близкого часто берет на себя друг, сосед, консультант или собрат по несчастью из Союза онкологических больных.

Прочитать истории онкологических больных и добавить свою историю можно на портале rahvalood.ee или отправить ее обычной почтой в музей здравоохранения по адресу Лай, 30, Таллинн.