Названы пять симптомов рака, которые игнорирует большинство людей

Эти симптомы рака часто ассоциируют с безобидными заболеваниями. Вот почему многие из пострадавших не воспринимают их достаточно серьезно, поясняют эксперты. Между тем, именно своевременное обнаружение рака увеличивает шансы на его излечение. Ни в коем случае нельзя игнорировать следующие пять признаков рака, подчеркивают немецкие медики, пишет MedikForum.

Кашель. Кашель, связанные с простудой или гриппоподобным эффектом, не вызывает тревоги, но если кашель держится длительное время, нужно пройти обследование.

«В большинстве случаев кашель не означает рак. Но постоянный кашель необходимо изучать всегда, чтобы исключить рак легких», - заявила эксперт Центра профилактики рака Тереза Варфоломей.

Изжога. Изжога может иметь много причин: например, чрезмерный стресс или слишком жирная и сладкая диета. Если симптомы появляются только изредка, не о чем беспокоиться. Но постоянная изжога может быть признаком рака горла и гортани.

Кожный зуд. Заметив постоянный кожный зуд или ощущение жжения в области родинки, обязательно посетите врача. Зудом может заявлять о себе злокачественная меланома, а, кроме того, этот симптом может возникать при других видах рака - например, печени, пищеварительного тракта, яичников, легких. Характеристики зуда, связанного с раком, могут включать зуд в ответ на воду, а также отсутствие сыпи или крапивницы.

Кровь в кале. Кровь в кале может иметь разные причины, не обязательно тяжелые подобно раку. Но если такая кровь возникает в возрасте после 50 лет, нужно обязательно обследоваться.