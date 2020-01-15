Названы пять симптомов рака, которые игнорирует большинство людей

Симптомы рака чрезвычайно разнообразны, и некоторые совершенно не кажутся значительными и серьезными. Большинство людей игнорирует такие признаки заболевания, как кашель, кожный зуд, изжога, приводится мнение специалистов в Focus.de.
Эти симптомы рака часто ассоциируют с безобидными заболеваниями. Вот почему многие из пострадавших не воспринимают их достаточно серьезно, поясняют эксперты. Между тем, именно своевременное обнаружение рака увеличивает шансы на его излечение. Ни в коем случае нельзя игнорировать следующие пять признаков рака, подчеркивают немецкие медики, пишет MedikForum.
Кашель. Кашель, связанные с простудой или гриппоподобным эффектом, не вызывает тревоги, но если кашель держится длительное время, нужно пройти обследование.
Изжога. Изжога может иметь много причин: например, чрезмерный стресс или слишком жирная и сладкая диета. Если симптомы появляются только изредка, не о чем беспокоиться. Но постоянная изжога может быть признаком рака горла и гортани.
Кожный зуд. Заметив постоянный кожный зуд или ощущение жжения в области родинки, обязательно посетите врача. Зудом может заявлять о себе злокачественная меланома, а, кроме того, этот симптом может возникать при других видах рака - например, печени, пищеварительного тракта, яичников, легких. Характеристики зуда, связанного с раком, могут включать зуд в ответ на воду, а также отсутствие сыпи или крапивницы.
Кровь в кале. Кровь в кале может иметь разные причины, не обязательно тяжелые подобно раку. Но если такая кровь возникает в возрасте после 50 лет, нужно обязательно обследоваться.
Увеличенные лимфатические узлы. Если лимфатические узлы остаются увеличенными в течение длительного времени и не регрессируют, это может быть признаком лимфомы, предупредили специалисты.