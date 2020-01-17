Не имеющих медицинской страховки женщин приглашают на бесплатное обследование

В Эстонии показатели заболеваемости и смертности от рака шейки матки являются одними из самых высоких в Европе, а частота выявления этого вида рака все увеличивается. Каждый год приблизительно у 150 женщин в Эстонии диагностируют рак шейки матки, в результате которого ежегодно умирают в среднем 60 представительниц прекрасного пола.

Руководитель женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы, доктор Пирет Веэрус напоминает, что именно благодаря регулярным проверкам можно достаточно рано выявить предраковые изменения и предотвратить формирование рака шейки матки.

«Отсутствие медицинской страховки часто приводит к тому, что поход к врачу откладывается на годы, пока не станет необратимо поздно. Нынешняя неделя профилактики рака шейки матки дает незастрахованным женщинам хорошую возможность пройти проверку совершенно бесплатно».

Поскольку за прием незастрахованных женщин в неделю профилактики платит город Таллинн, то прийти на бесплатный осмотр могут только те женщины, которые согласно Регистру народонаселения проживают в Таллинне. Больница просит заранее зарегистрироваться на прием по телефону 666 5834. При регистрации нужно сказать, что вы хотите сделать РАР-тест во время недели профилактики рака шейки матки.

Приемы будут проходить в Пельгулиннаской женской консультации, Мустамяэском центре здоровья и в Ныммеском центре здоровья.