В России молодая девушка умерла из-за передозировки парацетамола

В качестве дополнительного фактора, который мог повлиять на смертельный исход, была диета пациентки - она худела и соблюдала низкокалорийное питание. Это нарушило работу ферментативной системы печени, что на фоне перенесенного гепатита В сыграло роковую роль, пишет MedikForum.

В Республиканской клинической больнице, куда была экстренно доставлена девушка, рассказали, что парацетамол не такое безобидное лекарство, как о нем принято думать.

"Лекарство парацетамол, которое является ведущим лекарственным препаратом, поражающим печень и вызывающим тяжелые некрозы, которые зачастую требуют трансплантации органов", - цитирует врачей издание "Номер Один".

После госпитализации, врачи провели интенсивную детоксикаю экстракорпоральными методом, а также вводили препараты, которые нейтрализуют остатки токсинов. Но даже такие экстренные методы не смогли спасти молодую девушку.

Опасности самолечения