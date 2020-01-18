Названы симптомы опасного для здоровья дефицита витамина B12

Витамин В12 необходим для правильного образования эритроцитов, неврологических функций и синтеза ДНК, при его дефиците в организме, эти жизненно важные процессы не могут функционировать должным образом. Специалисты рассказали, какие симптомы говорят об опасной нехватке витамина B12, об этом сообщается в Express.
Дефицит витамина B12 может иногда вызывать столь сильные негативные симптомы, что их проявление заставляет предполагать наличие серьезных заболеваний, об этом говорят специалисты Британской ассоциации заболеваний щитовидной железы.
Необычный симптом: нервный шок в боковой части тела. Одним из симптомов нехватки важного витамина является нервный шок в боковой части тела, который ощущается как резкий удар током. Это может происходить со стороны бедра или с обеих сторон верхней части тела вдоль ребер, пояснили специалисты.
Более распространенные симптомы. Более распространенными симптомами дефицита витамина B12 являются
- крайняя усталость,
- недостаток энергии,
- онемение и покалывание (парестезия),
- красный язык,
- язвы во рту,
- мышечная слабость,
- нарушение зрения,
- психологические проблемы, которые могут включать депрессию и замешательство,
- когнитивные проблемы.
Дефицит витамина B12 должен быть диагностирован и вылечен как можно раньше - некоторые проблемы, вызванные им, могут оказаться необратимыми, резюмировали эксперты.