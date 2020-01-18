Названы симптомы опасного для здоровья дефицита витамина B12

Дефицит витамина B12 может иногда вызывать столь сильные негативные симптомы, что их проявление заставляет предполагать наличие серьезных заболеваний, об этом говорят специалисты Британской ассоциации заболеваний щитовидной железы.

«Дефицит B12 часто не диагностируется до тех пор, пока симптомы не станут умеренными или тяжелыми. Его признаки проявляются настолько медленно, что человек с дефицитом B12 может привыкнуть к ним и не жаловаться, пока самочувствие не ухудшится очень серьезно», - предупреждают эксперты.

Необычный симптом: нервный шок в боковой части тела. Одним из симптомов нехватки важного витамина является нервный шок в боковой части тела, который ощущается как резкий удар током. Это может происходить со стороны бедра или с обеих сторон верхней части тела вдоль ребер, пояснили специалисты.

«Некоторые люди могут испытывать особенно острый случай нервного шока, когда «удары током» ощущаются последовательно, по крайней мере, в двух или трех местах, один за другим», - добавили они.

Более распространенные симптомы. Более распространенными симптомами дефицита витамина B12 являются

крайняя усталость,

недостаток энергии,

онемение и покалывание (парестезия),

красный язык,

язвы во рту,

мышечная слабость,

нарушение зрения,

психологические проблемы, которые могут включать депрессию и замешательство,

когнитивные проблемы.