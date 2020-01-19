Пирамидальная схема: как за 200 евро продают мечты и недоказанные эффекты

На фотографиях в Instagram-профиле милые дети, улыбающиеся мамы, болтающие и смеющиеся с подружками. Это не реклама женского журнала, а финансовая пирамида эфирных масел, которые владельцы аккаунтов убеждают покупать своих подписчиков. Новые друзья и почти волшебный эффект - все это может быть вашим, если вы приобретете стартовый комплект Young Living (YL) за неполных 200 евро или сами станете участником этого эфирного бизнеса, пишет Rus.TVNET.
Подписчики интересуются, сколько стоит продукт и как его получить. Некоторые не скрывают, что терпеливо копят деньги, потому что масла недешевые. Цена одной бутылки варьируется от десяти до 30 евро, а цена стартового набора приближается к 200 евро.
Финансовая пирамида с эфирным ароматом
Распространение масла работает как классическая популярная в начале 1990-х годов финансовая пирамида. Зарегистрированная в США компания Young Living (YL), занимающаяся многоуровневым, или сетевым, маркетингом, обещает заинтересованным сторонам осуществить мечту о финансовой независимости и безопасности, привлекая как можно больше последователей.
Чтобы стать распространителем, вы должны сначала приобрести стартовый комплект. Чтобы он окупился, необходимо убедить других, что масла того стоят, и побудить их тоже купить стартовый набор. Накапливая баллы и привлекая людей, можно достичь самых высоких уровней распространителя.
Ни распространители, ни сама компания не смогли объяснить Re:Check, как работает система. Это еще предстоит выяснить по материалам обвинения, поданным на YL в прошлом году.
Заявителем является бывшая распространительница, которая называет компанию "пирамидой, схожей с культом". Обвиняющая сторона утверждает, что распространение масел работает по модели, требующей привлечения новых людей в ряды поставщиков YL, ибо комиссия с продаж ничтожно мала, а основной доход - бонус за привлечение нового участника (25 долларов). Кроме того, приходится платить членские взносы, чтобы не потерять статус продавца.
Мировые продажи YL превышают 1 миллиард долларов в год. Однако не все чувствуют плоды продаж. Как в 2017 году писал журнал The New Yorker,
большинство активных членов YL почти ничего не зарабатывают, в то время как продавцы наивысшего уровня, которых примерно тысяча, получают в общей сложности миллионы долларов.
Работает и в Латвии
В латвийском Instagram насчитывается менее десяти распространителей масел, которые могут похвастаться сотнями и даже 2000 подписчиков. Некоторые ранее отмечались в Instagram как блогеры по питанию, фотографы или многодетные матери. Для торговли маслами каждый создал отдельный профиль.
Другие менее популярны - с несколькими десятками подписчиков. Тем не менее каждая фотография аккуратно оформлена, описывает хорошие свойства продукта или предлагает поучаствовать в конкурсе с маслами в подарок. В рекламе они представлены в качестве эффективного ингредиента в ритуалах красоты, а их аромат может помочь улучшить эмоциональное состояние и успокоить.
Отдельные масла также обладают целебными свойствами, которые граничат с абсурдными утверждениями. "Это абсолютно нечестная и неэтичная практика, - говорит детский психиатр Никита Безбородов, комментируя сообщение о том, что эфирное масло поможет детям с расстройствами аутистического спектра. - Нет научных доказательств того, что эфирные масла оказывают влияние при лечении подобных расстройств".
"Деньги, вложенные в покупку эфирных масел, были бы гораздо более эффективными при инвестировании в проверенные методы", - говорит Безбородов.
То же самое относится и к обещанию, что масла избавят от депрессии.
На вопрос, на каком научном исследовании основаны вышеупомянутые утверждения, распространитель отвечает, что у него будет время ответить на вопросы в конце месяца.
В свою очередь другая распространительница, Маргриета Ласман, говоря о Cedarwood, утверждает, что в его составе есть сесквитерпены, которые способны "перепрограммировать неверную информацию в клетках и обогатить их кислородом".
Ирина Казуша, преподаватель кафедры человеческой физиологии и биохимии в RSU, объясняет, что не существует "неправильной информации" в клетках: "Наша информация кодировалась в молекулах ДНК в процессе эволюции.
Каждый своему потомку дает в наследство букет особенностей. Трудно комментировать, что значит перепрограммировать.
В любом случае, если их перепрограммировать не в положительном направлении, они могут начать действовать как молекула канцерогена".
Стоит отметить, что не все утверждения здесь являются полностью вымышленными. Есть научные доказательства того, что масло мяты способно помочь в проблемах спазм желудка, судорог и вздутия живота, как говорят распространители продукта.
Гастроэнтеролог Илона Вилкойте объясняет: "Масло мяты в капсулах - это как терапевтический метод при синдроме раздраженного кишечника. Это то, что мы, доктора, рекомендуем нашим пациентам как лекарство легкого уровня".
А вот избавиться от зубной боли, как утверждается в другом посте, масло не поможет. Такой лечебный эффект опровергает стоматолог Зане Берзиня.
Эйгенол, упомянутый в описании к фотографии, действительно используется в стоматологии, например, в составе пломб, но он не лечит.
"Таким способом определенно невозможно вылечить воспаленный зуб", - говорит доктор.
Не без скандалов
Сказанное латвийскими специалистами совпадает с тем, что удалось выяснить за рубежом. Летом прошлого года The New York Times писал о растущей тенденции заставлять детей дышать или мазаться эфирными маслами, эффект которых научно не доказан. Исследования показали, что масло лаванды может оказывать успокаивающее действие, масло чайного дерева можно использовать для борьбы с сыпью, вшами и бородавками, а масло перечной мяты - для лечения раздражений кишечника и болей в животе.
Тем не менее нет данных, подтверждающих способность масел лечить кашель, лихорадку, аллергию, разрушение зубов и поведенческие расстройства.
Кроме того, в США было несколько скандалов с участием этой компании. Ее создателя, Дональда Янга, однажды судили за несертифицированную врачебную деятельность, а в 2014 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупредило YL о нелегальном маркетинге - свою продукцию они рекламировали как средство от Эболы, болезни Паркинсона, аутизма, диабета, рака, бессонницы, болезни сердца.
В прошлом году компания была привлечена к ответственности за реализацию бизнеса финансовой пирамиды, которая нанесла убытки тем, кто был вовлечен.
В Латвии - тишина
Между тем ни один из органов власти Латвии не обратил внимания на то, соответствует ли информация о влиянии масел, распространяемых инстаграмерами, справедливой коммерческой практике. По мнению защитников прав потребителей, Инспекция здравоохранения должна обратить внимание, поскольку закон запрещает приписывать лекарственные свойства продуктам, товарам и услугам. "По мнению инспекции, эта информация вводит в заблуждение и может оказать существенное негативное влияние на экономическое поведение потребителя", - говорит представитель Инспекции здравоохранения Дайна Кромане.
Центр защиты прав потребителей утверждает, что ложные заявления относятся к Закону о недобросовестной коммерческой практике, за что налагаются штрафы, но он не работает без заявления.
В свою очередь, руки Службы государственных доходов Латвии не доходят до регулирования деятельности инфлюенсеров. "Мы не можем предоставить статистические данные о количестве зарегистрированных инфлюенсеров, так как в классификации NACE 2 red нет такой экономической деятельности, поэтому при регистрации, вероятнее всего, они указывают другую деятельность".
То, что эфирные масла YL не лечат, не отрицает и их распространительница Катрина Маме, которая была единственной, кто откликнулся на призыв Re:Check к разъяснениям. "К сожалению,
многие распространители эфирных масел не следуют правилам компании о том, что при коммуникации с клиентом мы не имеем права указывать, что эфирные масла лечат болезни или могут заменить лекарства",
- говорит она. "YL - это отдельная команда, которая следит за тем, что говорится в социальных сетях. В случае несоблюдения правил распространителю могут сделать выговор с предупреждением. Если после этого ничего не меняется, YL имеет право исключить этого распространителя из компании", - объясняет Катрина.
Популярность эфирных масел психиатр Безбородов объясняет вечным желанием человечества найти волшебное решение всех бед. "Никто не отменял эффект плацебо. Проблема в том, что он не устойчив. Эффект когда-нибудь закончится, потому что является чистой психологией".