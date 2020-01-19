Вирус. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks /

"Я тебя умоляю, иди домой! - сказал мне начальник - Все на тебя жалуются и не хотят заразиться твоим отвратительным вирусом".

На мои заверения, что это всего лишь простуда и что я не так уж плохо себя чувствую, никто не обратил внимания. Мне пришлось сдаться, иначе меня вывели бы из отдела новостей под белы руки.

Да, я не чувствовал себя на все 100%, но был уверен, что не настолько болен, что должен провести весь день под одеялом.

Забудьте про Брекзит, ничто так не раскололо моих друзей, коллег и френдов в соцсетях, как споры о том, можно ли не выходить на работу, если вы чихаете?

Одни говорили: "Бога ради, возьми себя в руки, это же всего лишь простуда!". Другие соглашались: "Да, это сложный вопрос". А третьи вопрошали: "Как ты смеешь заражать своих коллег! Ты эгоист".

Я оказался перед развилкой, где сталкиваются трудовое законодательство, принципы этики и общественное здоровье.

Хорошая и плохая простуда

Мы сталкиваемся с простудой везде - в трамвае, в супермаркете, на детской площадке. И даже если вы не собираетесь вообще никогда не выходить из дома, вы ей от кого-нибудь все равно заразитесь.

Тут я задумался, почему тогда столь многие беспокоятся? Ведь это же просто нормальное явление в зимнее время?

"Простуда - это вирусное заболевание, и разные люди реагируют на нее по-разному. Некоторые чувствуют себя очень плохо, когда подхватывают простуду", - говорит Рэйчел Сафф из Института развития персонала (CIPD).

"Если вы и в самом деле плохо себя чувствуете, а ваши симптомы указывает, что вы не будете продуктивны на работе, то лучше остаться дома. Так вы не будете распространять свои вирусы на работе", - продолжает она.

Профессор Мартин Маршалл, глава Королевского колледжа врачей общей практики, согласен с тем, что организм разных людей по-разному реагирует на простуду.

Но следует ли нам любой ценой избегать простуды? Разве эти вирусы не укрепляют нашу иммунную систему?

Профессор Питер Опеншоу, бывший глава Британского общества иммунологии, исследовал этот вопрос в течение последних 25 лет и говорит, что простуда может быть полезной для общего здоровья организма, но далеко не всегда.

Выяснилось, что есть хорошая простуда, и есть простуда плохая.

"Я всю жизнь пытаюсь понять, какие из этих вирусов полезны. Потому что некоторые из них, похоже, тренируют иммунную систему", - говорит он.

А что с теми, у кого ослабленный иммунитет?

Одна из моих коллег сказала мне: "Когда моя мама серьезно заболела раком, у меня началась легочная инфекция, которой я заразилась от коллеги, и мне нельзя было ее навещать в течение трех недель. Пришлось нанять сиделку".

Хотя она и признает, что могла заразиться где угодно, она настаивает, что сидеть за рабочим столом напротив постоянно чихающего человека - это далеко не лучший вариант.

Профессор Маршалл людям с простудой, особенно тем, кто работает с больными, детьми и беременными женщинами, нужно подумать, следует ли им выходить на работу чихая и кашляя.

Хейли Джонсон, адвокат по трудовому праву конторы Slater and Gordon, напоминает, что для пациентов, страдающих от муковисцидоза и недавно прошедших курс химиотерапии, последствия простуды могут быть чрезвычайно серьезными.

Изменилось ли отношение к простуде за последние годы?

Кажется, что да.

Институт CPID отмечает, что, согласно опросам работников отделов кадров, число дней, на которые люди берут себе больничный, в среднем сократилось до 5,9 в год, то есть до самого низкого уровня за последние 19 лет, когда институт начал проводить подобные опросы.

83% работников отделов кадров сообщают, что видели, как люди приходят на работу больными. 63% видели, как сотрудники выходили на работу, хотя и были в отпуске.

Рэйчел Сафф утверждает, что все зависит от условий труда. "Известно, что многие и так с трудом справляются. Они понимают, что если проведут несколько дней дома, по возвращении их будет ожидать еще больше работы".

Хейли Джонсон говорит, что за последние годы работодатели стали все более внимательнее следить за уровнем заболеваний своих сотрудников, в особенности когда те часто остаются дома на несколько дней.

По ее мнению, компании пытаются как можно больше сократить расходы, в результате чего каждый сотрудник работает за полтора человека.

Часто многие считают, что просто должны выйти на работу несмотря на болезнь.

Все зависит от работодателя?

"Если у кого-то простуда, то мы шлем их домой", - говорит Пол Ноулз из компании Acoustic and Engineering Consultants Ltd.

"Нас всего шестеро, и если трое не смогут работать из-за простуды, нам будет очень сложно исполнять заказы клиентов", - говорит он.

Майк Черри, председатель Федерации малых предприятий (FSB) призывает работающих на мелкие компании не опасаться поднимать вопрос о здоровье с работодателем.

"9 из 10 работодателей предоставляют возможность работать в гибком режиме, - сказал он. - Например, если человек плохо себя чувствует, но в состоянии что-то делать, часто легче позволить ему на время болезни работать из дома".

Сложнее всего фрилансерам и индивидуальным предпринимателям, отмечает Черри.

"Закон об обязательном предоставлении свободного времени на них не распространяется, и у них есть привычка работать несмотря ни на что, какими бы ни были последствия", - говорит он.

Можно ли уволить за простуду?

"В конце концов, даже если сотрудники могут встать с постели, это не означает, что они могут работать", - отмечает Хейли Джонсон. - Врачи без проблем дают справки даже в случаях, когда, казалось бы, речь идет о пациенте лишь с незначительной инфекцией".

"За 10 лет моей работы адвокатом я только один раз столкнулась с компанией, которая требовала справки во всех случаях. Практически все компании считают, что если заболевший человек остается дома на пять дней, то все в порядке и справка нужна лишь после этого периода", - говорит она.

Хейли Джонсон предлагает простой подход - работодатели и сотрудники должны доверять друг другу.

"Работодатель может уволить подчиненного, если уверен, что тот лжет. В качестве примера она описала гипотетическую ситуацию, когда человек позвонил сказать, что заболел и остается дома, а потом в соцсетях выставляет фотографии самого себя, распивающего шампанское в баре.

Но тот факт, что подавляющее большинство работодателей воспринимает как истину слова подчиненных о том, что они заболели, свидетельствует о высоком уровне доверия с обеих сторон.

Так что же я понял?

Рассмотрев все аспекты этой проблемы, я пришел к выводу, что мне повезло с работой и что я должен помнить: иммунитет у некоторых людей понижен.

И если я подцепил что-то заразное, может быть, мне стоит добрее отнестись к самому себе и окружающим и поработать из дома, пока все не пройдет.