Клинический психолог: в переломный период живите одним днем

- Как помогает письменный рассказ о своих личных трудностях, в том числе о своем опыте заболевания раком или опыте своих близких?

- События, которые приходят в нашу жизнь и меняют ее, случаются довольно часто. Описание больших перемен дает возможность разобраться в своем опыте и понять его, а также является основой для того, чтобы справиться с любыми переменами. Если случившееся не будет сформулировано словами, разделено на эмоции и их понимание, названо своими именами, например, что значит то или иное чувство, то эмоции выйдут наружу вследствие какого-либо спускового крючка, не подчиняясь контролю человека. Неразрешенные пережитые ситуации начинают мешать жить, особенно если они накапливаются.

- Когда стоит взяться за перо?

- Можно начать писать сразу, как только это придет в голову, здесь нет правильного или неправильного ответа. Кому-то достаточно нескольких минут, чтобы рассказать или описать большое событие, а кому-то для того чтобы открыться, могут потребоваться дни, месяца или даже годы. Это зависит от жизненного опыта и от того, как человек научился справляться с трудными ситуациями в жизни.

- Раньше вели записи и дневники, теперь эту роль взял на себя Facebook.

- Нам может это нравится или нет, но то, что мы читаем в социальных сетях, эти горячие эмоциональные высказывания являются началом понимания своего опыта. Если мы с первым порывом выплескиваем эмоции в письменном виде, то уже в следующую минуту мы обычно чувствуем облегчение или, по крайней мере, эмоция меняется или становится спокойней. Зачастую тогда кажется, что все не так уж и ужасно или картина становится понятнее.

- А если я напишу вечером кому-то эмоциональное письмо, то с его отправкой разумнее подождать до утра?

- В случае эмоций, изложенных в письме, да, можно свежим взглядом перечитать их утром. Но всегда, когда мы описываем событие письменно, возникает другое видение, которое помогает лучше понять свой опыт. Горячие эмоциональные всплески означают начало решения ситуации.

- Как часто и в каких случаях психологи используют письменную терапию?

- В работе с травмами, с которыми я тоже работаю, письменное описание событий используется часто. Например, пациенты, которые испытывают посттравматический стресс, зачастую предпочитают писать, чем говорить. Описывая травму, пациент начинает искать правильные слова, исправлять грамматику и вместо сбивчивого рассказа картина становится яснее.

- Насколько описанные истории подходят для чтения другими?

- Единого ответа здесь нет. Если чья-то история содержит что-то воодушевляющее и имеет позитивные черты, то она может дать читателю пример, надежду и поддержку, показать, что он не один.