Половина семейных врачей в Эстонии - предпенсионного возраста

Глава отдела услуг здравоохранения Департамента здоровья Пилле Саар заявила, что с желаниями молодых людей нужно считаться, поскольку немногие хотят где-нибудь осесть и оставаться там на протяжении долгих лет, пишет ERR.

Семейных врачей в возрасте до 30 лет в Эстонии насчитывается всего два, в возрасте от 30 до 39 лет - уже 52.