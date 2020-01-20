Половина семейных врачей в Эстонии - предпенсионного возраста

Передача AK Nädal выясняла, куда после окончания университета деваются семейные врачи Эстонии.
Глава отдела услуг здравоохранения Департамента здоровья Пилле Саар заявила, что с желаниями молодых людей нужно считаться, поскольку немногие хотят где-нибудь осесть и оставаться там на протяжении долгих лет, пишет ERR.
Семейных врачей в возрасте до 30 лет в Эстонии насчитывается всего два, в возрасте от 30 до 39 лет - уже 52.
Семейных врачей в возрасте от 40 до 49 работает более ста, старше 50 лет - 244. Больше всего семейных врачей предпенсионного и пенсионного возраста: 271 медик старше 60, 65 - старше 70 и один - старше 80 лет.