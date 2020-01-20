Медики назвали восемь правил, которые помогут сохранить кишечник здоровым

Сбалансированное питание

Необходимо соблюдать баланс всех необходимых веществ для организма — белков, жиров и углеводов. К тому же в рационе должны присутствовать различные минералы и другие вещества, которые помогут кишечнику оставаться здоровым.

Клетчатка

Есть клетчатку просто необходимо. Она в основном содержится в свежих овощах, фруктах, крупах. Из-за нехватки этого компонента возможны запоры и дисбактериоз, что сулит обернуться проблемами для здоровья кишечника.

Натуральная еда

Никаких полуфабрикатов, копчёностей и других вредных блюд в рационе должно быть. В них имеются консерванты, красители, слишком много соли, что провоцирует воспаления кишечника и угнетение полезной микрофлоры.

Щадящая готовка

Методы приготовления пищи должны быть щадящими — варка, на пару, тушение. Если есть много жареных, маринованных или очень острых блюд, то возможно развитие гнилостных процессов, раздражение слизистой кишечника, нарушение перистальтики.

Регулярное питание

Оптимально есть 4-5 раз в день — завтрак, обед и легкий ужин обязательны. Остальное должно уходить на перекусы, но небольшие. Частое, но не слишком обильное питание позволит поддерживать и сохранять здоровье кишечника.

Физическая активность

Нельзя надеяться, что сидя на одном месте каждый день вы обретете желанное здоровье кишечника. Если не поддерживать активный образ жизни, то ни о каком здоровье кишечника не может быть и речи. Пешие прогулки, спорт, бассейн, велопрогулки — всё это благотворно скажется на гладкой мускулатуре кишечника.

Ограничить прием лекарств

Никаких лекарств нельзя принимать без назначения врача. Тем более это касается антибиотиков и обезболивающих, которые плохо сказываются на полезных бактериях, разрушают слизистую оболочку кишечника.

Гигиена