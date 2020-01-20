В Эстонии уже не хватает около 4000 медсестер, а потребности только растут

Руководитель Эстонского союза медсестер Аннели Каннус поблагодарила на сегодняшнем объявлении года работающих медсестер за их приверженность и чувство миссии, также указав на высокий риск выгорания, угрожающий медсестрам.

«Поскольку медсестер в системе недостаточно, медсестры работают больше, чем на полную ставку или выполняют много сверхурочной работы. Таким образом они жертвуют своим здоровьем и благополучием ради заботы о здоровье пациентов», – сказала президент Эстонского союза медсестер Аннели Каннус по случаю начала года медсестер и акушерок.

В настоящее время в Эстонии работает около 8300 медсестер, но в системе здравоохранения не заполнено более 500 рабочих мест. Потребность в услугах медсестер постоянно растет, и медсестры готовы брать больше ответственности, например, помогая наблюдать за состоянием хронических больных. Чтобы удовлетворить растущую потребность, была поставлена национальная цель по увеличению количества медсестер, чтобы на тысячу жителей приходилось девять медсестер. Для достижения этой цели в настоящее время не хватает около 4000 медсестер.

«Чтобы смягчить нехватку медсестер, необходимо увеличить объемы обучения, что в настоящее время ограничивается недостаточным финансированием высших учебных заведений и отсутствием оплаты руководителей практики со стороны государства. Примерно половину обучения сестринскому делу составляет практика в различных медицинских учреждениях, но для практикующих медсестер руководство практикой студентов сестринского дела означает неоплачиваемую дополнительную работу, часто выполняющуюся только из чувства долга. Без добавления платы за руководство практикой при обучении сестринскому делу к затратам на обучение медсестер, решения для растущей потребности общества в медсестрах не будет», – пояснила Аннели Каннус, президент Эстонского союза медсестер.

Почти все медицинские учреждения готовы немедленно нанять больше медсестер. Например, Северо-Эстонская региональная больница была бы готова принять на работу дополнительно 100 медсестер. В Ида-Таллиннской центральной больнице не хватает примерно 50 медсестер. Недавно созданная Больничной кассой услуга, позволяющая создать в домах призрения рабочее место медсестры, создаст потребность еще примерно в 200 медсестрах.