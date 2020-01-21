Исследование: эстонские школьники стали чаще курить марихуану

Такие данные приводятся в подготовленной в Тартуском университете магистерской работе о распространенности употреблении марихуаны среди подростков в возрасте 15-16 лет.

Если употребление алкоголя и курение среди школьников за указанный период сократилось, то с марихуаной ситуация противоположная: употребление этого наркотика выросло среди мальчиков в 1,3 раза с 7,3 до 9,4%, а среди девочек - в 1,8 раза с 3,5 до 6,2% от общего числа респондентов.

В 2003-2015 годах также значительно выросла доля подростков, которые считают марихуану легко доступной: если в 2003 году так думали 25% мальчиков и 19,8% девочек, то к 2015 году так считали уже одна треть учащихся школ обоих полов.