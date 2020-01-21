Неизвестный вирус в Китае: какова вероятность, что он доберется до Эстонии?

«В настоящее время в Эстонии нет причин для беспокойства, так как прямые рейсы из Ухани в Европу осуществляются из трех городов - Париж, Лондон и Рим. Эти аэропорты установили проверки здоровья для путешественников, прибывающих из Ухани. После возвращения из зоны риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, а в случае жара или затрудненного дыхания немедленно связаться с врачом и сообщить о пездке в Ухань», - объясняет советник отдела слежения и надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко, пишет Tervis.

До сих пор у заболевших была лихородка, сухой кашель, дыхательная недостаточность, а рентгенография выявила двустороннюю пневмонию.

По словам Донченко, потенциальным местом заражения по-прежнему остается городской рынок Ухани, где продаются морепродукты, живые птицы и животные. «Рынок в настоящее время закрыт для посетителей, там проводится генеральная уборка и дезинфекция. В образцах, взятых на рынке, обнаружен 2019-nCoV. Возможной причиной заболевания считается прямой контакт с зараженными животными и птицами», - говорит Донченко о распространении болезни.