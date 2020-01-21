Болезнь Паркинсона дает о себе знать заранее: названы предупреждающие о ней признаки

О болезни Паркинсона могут говорить такие симптомы, как ослабленное рукопожатие, неустойчивая походка, жесткие выражения лица. Однако эти признаки проявляются только тогда, когда пораженные нервные клетки уже в значительной степени отключены.

Ранние симптомы недуга не так ясны, и вряд ли кто-то ассоциирует их с нервной болезнью. Это трагично, потому что ранняя терапия может ослабить и замедлить течение болезни Паркинсона.

Предупреждающие симптомы болезни Паркинсона. Причиной данного заболевания, также известного как дрожащий паралич, является гибель нервных клеток в головном мозге. При этом прекращается выработка дофамина, который организм обычно использует для контроля движения. Неспецифические ранние симптомы болезни Паркинсона не имеют никакого отношения к двигательным навыкам, они проявляются в виде системных нарушений:

в пищеварении – при этом возникают частые запоры;

в обонянии – человек теряет способность различать запахи, а также вкус пищи;

в отдыхе – человек совершает во сне сильные движения;

в сексуальной сфере – возникает эректильная дисфункция.

Еще один предупреждающий знак – изменение почерка. Шрифт при болезни Паркинсона меняется: буквы становятся очень маленькими, их написание дается человеку с большим трудом.