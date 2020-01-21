Болезнь Паркинсона дает о себе знать заранее: названы предупреждающие о ней признаки

Болезнь Паркинсона вызывает известные двигательные расстройства только на поздней стадии. Но у болезни есть и боле ранние признаки, например, связанные с изменением почерка, особенностями сна, напряжением мышц, передает MedikForum.
О болезни Паркинсона могут говорить такие симптомы, как ослабленное рукопожатие, неустойчивая походка, жесткие выражения лица. Однако эти признаки проявляются только тогда, когда пораженные нервные клетки уже в значительной степени отключены.
Ранние симптомы недуга не так ясны, и вряд ли кто-то ассоциирует их с нервной болезнью. Это трагично, потому что ранняя терапия может ослабить и замедлить течение болезни Паркинсона.
Предупреждающие симптомы болезни Паркинсона. Причиной данного заболевания, также известного как дрожащий паралич, является гибель нервных клеток в головном мозге. При этом прекращается выработка дофамина, который организм обычно использует для контроля движения. Неспецифические ранние симптомы болезни Паркинсона не имеют никакого отношения к двигательным навыкам, они проявляются в виде системных нарушений:
- в пищеварении – при этом возникают частые запоры;
- в обонянии – человек теряет способность различать запахи, а также вкус пищи;
- в отдыхе – человек совершает во сне сильные движения;
- в сексуальной сфере – возникает эректильная дисфункция.
Еще один предупреждающий знак – изменение почерка. Шрифт при болезни Паркинсона меняется: буквы становятся очень маленькими, их написание дается человеку с большим трудом.
Также может возникать ощущение, что что-то не так с телом. Например, при беге или плавании человеку кажется, что одна сторона тела не синхронизирована с другой, сообщает портал Focus.de.