Вирус 2019-nCoV - вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям. ФОТО: COVER Images/ZUMAPRESS.com

Власти Китая советуют воздержаться от поездок в город Ухань в провинции Хубэй, который называют эпицентром нового опасного вируса, унесшего жизни девяти человек.

Жителям 11-миллионного мегаполиса также рекомендовано избегать скопления людей и массовых сборищ.

На данный момент подтверждено 440 случаев заражения вирусом, который уже распространился и на другие китайские провинции, а также проник на территорию США, Таиланда и Южной Кореи.

«Главное - не ездите в Ухань. А тех, кто там находится, я призываю не покидать город», - заявил замглавы государственного комитета КНР по здравоохранению Ли Бинь.

По словам чиновника, вирус, получивший название 2019-nCoV, передается главным образом респираторным путем.

«Хотя пути передачи вируса еще предстоит точно установить, есть вероятность, что он может мутировать, а также есть риск дальнейшего распространения эпидемии», - добавил Ли Бинь.

Он также сообщил, что более 2 000 человек имели контакты с инфицированными пациентами. Кроме того, как минимум 15 медицинских работников в Ухане заразились вирусом от пациентов.

Власти опасаются, что скорость распространения вируса может увеличиться, так как миллионы людей путешествуют по Китаю во время празднования Нового года по лунному календарю. Тысячи китайцев также выезжают за рубеж.

В Ухане введен запрет на продажу живой птицы и скота, в крупнейших транспортных узлах города усилена работа систем вентиляции, жители также обязаны измерять температуру.

«Нам уже известно, что болезнь пришла с рынка, на котором шла незаконная торговля дикими животными. Возможно, носителем вируса было животное, а затем он перешел к человеку», - говорит директор Центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу.

Эксперты опасаются, что многие случаи заражения все еще могут оставаться незафиксированными. По оценкам Центра анализа глобального распространения инфекций Имперского колледжа Лондона, число заражений может превышать 1700.

Как ожидается, в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может объявить международное чрезвычайное положение в связи с вирусом - как это было в случае с лихорадкой Эбола.

Что известно про новый вирус

Вирус 2019-nCoV - вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.

Коронавирусы - семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом - семь) из которых поражают человека.

Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.

Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.