Ср, 22.01.2020
  • Здоровье
  • Болезни
  • Департамент здоровья не считает китайский коронавирус угрозой для Эстонии

Департамент здоровья не считает китайский коронавирус угрозой для Эстонии

Ирина Донченко

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Советник отдела слежения и надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко рассказала в интервью Postimees, что жители Эстонии могут вздохнуть с облегчением — опасность того, что коронавирус из Китая, получивший название 2019-nCoV, распространится по Эстонии очень мала.

Разработка вакцины может занять до года, считают эксперты, но паниковать не стоит. «Риск распространения вируса в стране очень низок, – уверена Донченко. – Однако стоит учитывать опасность того, что вирус может быть ввезен в страну. Многие люди путешествуют и празднование китайского Нового года могло побудить людей ехать туда. Сейчас риск того, что вирус попадет в страны-члены ЕС считается умеренным».

В зоне риска большие города: Лондон, Рим, Париж. В аэропортах этих городов уже предприняты необходимые меры. Состояние здоровья приезжающих прямым рейсом из Китая проверяют специалисты.

На данный момент подтверждено 440 случаев заражения вирусом, который уже распространился и на другие китайские провинции, а также проник на территорию США, Таиланда и Южной Кореи.

Китайский город Ухань в провинции Хубэй называют эпицентром нового опасного вируса, уже унесшего жизни девяти человек. «Главное - не ездите в Ухань. А тех, кто там находится, я призываю не покидать город», - заявил замглавы государственного комитета КНР по здравоохранению Ли Бинь. По словам чиновника, вирус, получивший название 2019-nCoV, передается главным образом респираторным путем. Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

В Ухане введен запрет на продажу живой птицы и скота, в крупнейших транспортных узлах города усилена работа систем вентиляции, жители также обязаны измерять температуру.

«Нам уже известно, что болезнь пришла с рынка, на котором шла незаконная торговля дикими животными. Возможно, носителем вируса было животное, а затем он перешел к человеку», - говорит директор Центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу.

Эксперты опасаются, что многие случаи заражения все еще могут оставаться незафиксированными. По оценкам Центра анализа глобального распространения инфекций Имперского колледжа Лондона, число заражений может превышать 1700.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ