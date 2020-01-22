Департамент здоровья не считает китайский коронавирус угрозой для Эстонии

Разработка вакцины может занять до года, считают эксперты, но паниковать не стоит. «Риск распространения вируса в стране очень низок, – уверена Донченко. – Однако стоит учитывать опасность того, что вирус может быть ввезен в страну. Многие люди путешествуют и празднование китайского Нового года могло побудить людей ехать туда. Сейчас риск того, что вирус попадет в страны-члены ЕС считается умеренным».

В зоне риска большие города: Лондон, Рим, Париж. В аэропортах этих городов уже предприняты необходимые меры. Состояние здоровья приезжающих прямым рейсом из Китая проверяют специалисты.

На данный момент подтверждено 440 случаев заражения вирусом, который уже распространился и на другие китайские провинции, а также проник на территорию США, Таиланда и Южной Кореи.

Китайский город Ухань в провинции Хубэй называют эпицентром нового опасного вируса, уже унесшего жизни девяти человек. «Главное - не ездите в Ухань. А тех, кто там находится, я призываю не покидать город», - заявил замглавы государственного комитета КНР по здравоохранению Ли Бинь. По словам чиновника, вирус, получивший название 2019-nCoV, передается главным образом респираторным путем. Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

В Ухане введен запрет на продажу живой птицы и скота, в крупнейших транспортных узлах города усилена работа систем вентиляции, жители также обязаны измерять температуру.

«Нам уже известно, что болезнь пришла с рынка, на котором шла незаконная торговля дикими животными. Возможно, носителем вируса было животное, а затем он перешел к человеку», - говорит директор Центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу.