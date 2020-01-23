Это масло усиливает кровообращение и лечит

Если вы ищете эфирное масло с максимальным набором полезных свойств, остановите свой выбор на масле мускатного ореха, которое использовалось в древней медицине для борьбы с чумой и другими инфекционными заболеваниями. Даже сегодня это масло очень популярно в Аюрведе для лечения самых разных расстройств. Масло извлекают из семян мускатного ореха за счет процесса паровой дистилляции.

Многие продукты вроде парфюма, косметики, мыла, средств для полоскания рта содержат это масло. Оно также используется в качестве ароматизатора и специи при приготовления тех или иных блюд. Масло мускатного ореха обладает стимулирующим и антибактериальным воздействием. А ещерасс оно успокаивает, то есть является седативным средством, обладает антисептическим, противовоспалительным и бактерицидным воздействием. Все эти свойства делают масло мускатного ореха одним из лучших натуральных продуктов для борьбы с самыми разными расстройствами. К примеру, оно очень полезно для тех, у кого отмечаются проблемы с кровообращением. Освежающий аромат масла мускатного ореха усиливает ток крови, позволяя лучше снабжать кислородом все клетки в нашем теле.