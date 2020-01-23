Можно ли заразиться смертельным вирусом через посылки AliExpress?

Коронавирусом можно заразиться и контактным способом — к примеру, через предметы, которых касался больной человек, сказал «Известиям» завлабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов.

"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться, — предупредил ученый. — Поэтому при вирусных заболеваниях, в том числе гриппе, так важна санитарная обработка".

Вероятность того, что кто-то заразится через посылку из китайского интернет-магазина, очень мала, так как коронавирусы неустойчивы и чувствительны к изменениям окружающей среды. Они полностью разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются за 10–15 минут, отметила завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова.

Однако можно представить себе ситуацию, когда высохшая поверхность, на которой мог остаться вирус, окажется во влажном помещении. Тогда есть вероятность, что коронавирус вновь войдет в активную форму.

Вирус способен заразить живой организм, пока находится в аэрозольной форме. За короткий промежуток времени капли, которые образовались в результате кашля больного человека, высыхают на поверхности предметов, что дезактивирует много частичек вируса. Концентрация же тех частиц, которые остаются активными, обычно слишком низка для заражения человека.

"Дело в том, что обычно во внешней среде вирус живет всего несколько часов, — отметила Галина Кожевникова. — Вероятность того, чтобы он мутировал и стал более устойчивым, крайне низка".

"Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски", – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Алиэкспресс Россия».

China Post также пообещала обеспечить безопасность почты для широкой публики. Предприятие проведет вторичную дезинфекцию почты и транспортных средств в провинции Ухань, ставшей очагом распространения коронавируса 2019-nCoV, а также в центрах обработки в пунктах назначения, говорится в сообщении компании.