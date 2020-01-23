«Врача надо за волосы оттаскать»: в чем обвиняют сотрудников скорой помощи?

"Вызов: ребенок, девять месяцев, упал с дивана, не дышит. Летим по городу, чуть не перевернулись, забегаем на четвертый этаж, обвешанные оборудованием... А ребенок спит! Просто папа решил так сказать, чтоб мы быстрее приехали". Такие и подобные истории, пожалуй, знакомы любому работнику скорой помощи.
К счастью, все больше людей понимают, насколько сложна и важна работа сотрудников службы неотложной медицинской помощи, и потому не скупятся на публичные благодарности.
Другие прислушиваются к призыву взвесить обстоятельства и оценить, действительно ли им необходим визит скорой -
в случае, если бригада поедет на вызов к больному с простудой и температурой 38, медики могут не успеть к человеку с остановкой сердца или на место тяжелого ДТП.
Призывы уважать труд фельдшеров неотложной помощи время от времени появляются в информационном пространстве различных стран. Однако их никогда не может быть мало. Портал Rus.TVNET предлагает вашему вниманию подборку историй о том, с чем сталкиваются работники латвийской скорой помощи.
"Доктора надо было за волосы оттаскать". В чем обвиняют сотрудников скорой?
Несмотря на то, что в публичных отзывах на Facebook-странице @NMPdienests можно встретить преимущественно личные благодарности работникам скорой и конкретным бригадам, в социальных сетях время от времени попадаются претензии, которые, как правило, вызывают широкий резонанс. Большинство из них вырваны из контекста или излишне эмоциональны.
Ситуация первая. Январь, 2020 год
В чем претензия?
"Этого доктора надо было за волосы оттаскать", "если в Латвии все плохо, уезжайте работать в другое место", - такие обороты использовались в эмоциональном отзыве о недостаточно вежливом отношении работников скорой помощи.
Основными претензиями автора гневного отзыва, которая осталась недовольна поведением работников скорой, стали: "Медик, пожалуй, была оторвана ото сна, поэтому была такой невежливой"; "Сказали убрать кота"; "Друг отвечает вместо меня, а ей это не походит - я уже устала от вопросов"; "Говорят, чтоб одевалась и шла вниз! По дороге в больницу все время говорила с шофером, ни разу не спросила о самочувствии. Об этом заботился только второй медик". Это неполный список недовольств.
В комментариях к записи пользователи социальной сети публично линчевали фельдшеров скорой.
Ответ Службы неотложной медицинской помощи Латвии:
"Согласны, не все у нас получается идеально. Наши медики - лишь люди, и как и все остальные в сложные моменты не всегда могут оставаться вежливыми. У кого-то дома тяжело больной ребенок, а кому-то до этого, на предыдущем вызове, приходилось выслушивать грубости и уворачиваться от ударов кулаками, а кто-то спасал человека в момент, когда счёт шел на минуты".
Также служба комментирует высказывания автора гневного послания.
"Медик, пожалуй, была оторвана ото сна, поэтому была такой невежливой".
Это субъективное предположение позволяет каждому необоснованно осуждать нашего опытного работника, который за несколько часов до упомянутого вызова спасал жизнь человека в серьезной аварии на Таллинском шоссе.
"Уберите кота!"
Животные действительно не должны находиться в помещении с пациентом. Домашние животные могут препятствовать оказанию неотложной помощи и представлять опасность для самих медиков.
"Друг отвечает вместо меня, а ей это не походит - я уже устала от вопросов".
Если это возможно, то любую информацию, которая необходима медикам, лучше всего может сообщить сам пациент - как он себя чувствует, где именно болит, какой характер боли.
"Говорят, чтоб одевалась и шла вниз! По дороге в больницу все время говорит с шофером, ни разу не спросили о самочувствии. Об этом заботился только второй медик".
Если состояние пациента среднетяжелое или тяжелое, до оперативного транспортного средства его доставляют на носилках, в специальном кресле или вакуумном матраце. В остальных случаях эти вспомогательные средства не используются. В оперативном транспорте рядом с пациентом два медика находятся только тогда, если его состояние критическое, и во время транспортировки ему необходимо проводить определенные манипуляции. В остальных случаях один медик сидит рядом с шофером.
Также Служба неотложной медицинской помощи указывает на фразу автора жалобы:
"Болел бок три дня. Поболит, пройдет, поболит, пройдет. Обезболивающие не помогают. И тогда ночью пришлось вызывать скорую".
С такой ситуацией, когда люди вовремя не ищут помощь, неотложка сталкивается часто. Это не ситуации, в которых человеческая жизнь находится под угрозой, однако скорую все равно выбирают в качестве первой альтернативы. "На вопрос о том, обращались ли к семейному врачу, часто слышим: "Не было время", "Не мог дозвониться"", - пишут представители неотложной медицинской помощи.
Ситуация вторая. Октябрь, 2019 год
В чем претензия?
Сообщение, снабженное множеством смайлов. Вкратце: "Ребенка сбили около станции Бабите, у него серьезные травмы. Ищут очевидцев. Неотложную медицинскую помощь обвиняют в том, что на место происшествия не была вызвана полиция - "скорая помощь не сообщила полиции", "они не зафиксировали вызов", "полиция в шоке, потому что они не были проинформированы".
Данной информацией в социальных сетях поделились тысячи пользователей.
Ответ Службы неотложной медицинской помощи:
"Медики скорой всегда сообщают полиции о ДТП. В этом случае полиция также была проинформирована без промедления. Кроме того, экипаж полиции находился на месте происшествия и сотрудники исполняли свои обязанности.
Реанимационная бригада прибыла на место происшествия в течение 12 минут. Очень оперативно пострадавшему мальчику была оказана необходимая помощь на месте, после чего его экстренно отвезли в больницу. По дороге руководитель бригады связался с больницей, чтобы медицинское учреждение было готово к оказанию помощи ребенку с политравмой.
Это история о том, как легко намеренно или порой нехотя манипулировать эмоциями и мыслями других людей с помощью непроверенной информации".
Ситуация третья. Август, 2019 год
В чем претензия?
Девушка стала свидетелем того, что на улице упал мужчина. Она позвонила в скорую, где у нее спросили, действительно ли есть необходимость в бригаде медиков. Автор поста обвиняет Службу неотложной медицинской помощи за вопрос "Кто будет брать ответственность за ложный вызов", и в том что "только после того, когда я включила свою хабалку и начала орать, диспетчер приняла вызов".
Ответ Службы неотложной медицинской помощи:
"Диспетчер, расспрашивая звонившего, ни разу не отметила, что это ложный вызов, и что за него придется платить. Даже наоборот, диспетчер несколько раз отметила вызывающей, что медики уже в пути, и попросила дождаться на месте происшествия.
К тому же просьба о помощи уже в момент разговора была признана вызовом повышенного приоритета, и первая бригада прибыла на место в течение восьми минут с момента получения вызова.
Мужчине была оказана первая помощь, в том числе мероприятия по оживлению. Они продлились пять минут и оказались успешными, состояние мужчины было стабилизировано, в стабильном состоянии, в сознании, он был доставлен в больницу".
Ситуация четвертая. Ноябрь, 2018 год
В чем претензия?
Мужчина, вызвавший своей больной жене скорую, вскоре получил по почте счет на 40 евро. "Куда уходят наши налоги? Даже за вызов скорой нужно платить", - написал он, украсив свой текст несколькими бранными словами.
Ответ Службы неотложной медицинской помощи:
"Бригада скорой приехала на вызов к взрослому человеку у которого была температура 38 градусов. Других жалоб не было. Больной уже принял лекарство и позвонил медикам, он настоял на визите бригады. Пациент мог обратиться с такими жалобами к семейному врачу, но предпочел вызвать скорую помощь. За такие вызовы нужно платить, они считаются необоснованными. Легкое недомогание, простуда - это не угроза жизни.
В тот день несколько рабочих упали с высоты нескольких метров. В тот день во время просмотра телевизора у мужчины остановилось сердце, а одинокая бабушка долгое время не открывала дверь, но когда она впустила медиков, то упала, потеряв сознание. Их жизнь от смерти отделяли минуты, и нашим врачам удалось оживить этих людей".
Обман и нападения. С чем еще сталкиваются работники латвийской скорой?
К сожалению, обвинение в грубости, халатности и непрофессиональности - не единственное, с чем приходится сталкиваться сотрудникам скорой. Ниже мы приводим еще несколько реальных историй, с которыми сталкивались латвийские работники неотложной помощи.
Январь, 2020 год. Вызывая скорую в Лиепае, мужчина сказал, что у друга ножевое ранение. Прибывшие на место происшествия полицейские встретили в квартире медиков и двух мужчин. Один из них лежал на кровати, однако колотых ран в его теле не было.
Вызвавший медиков пояснил, что сказал по телефону, что друг ранен, чтобы скорая приехала быстрее.
Выяснилось, что мужчины долгое время употребляли алкоголь, и другу стало плохо, поэтому и потребовалась медицинская помощь.
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Май, 2018 год. Гости из столицы Латвии пострадали в результате драки с местными жителями в Старой Риге.
Когда скорая везла иностранцев, которые были сильно пьяны, а также, возможно, употребляли еще какие-то вещества, они внезапно напали на сидевших в машине работников.
Медикам скорой пришлось обратиться к помощи коллег и в связи с полученными травмами выйти на больничный.
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Декабрь, 2017 год. Мужчина остановил машину скорой помощи и бросил стеклянный стакан в салон служебного транспортного средства, попав врачу по голове. Водитель автомобиля попытался выбраться из машины, чтобы задержать агрессивного мужчину, но тот, в свою очередь, толкнул дверь, ударив сотрудника скорой помощи.
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Июль, 2017 год. На бригаду неотложной медицинской помощи напали в Старой Риге.
Незадолго до нападения, в окно машины постучался агрессивно настроенный мужчина, который получил ожог от перцового баллончика. Медики объяснили, что в данный момент не могут оказать помощь, поскольку заняты другим пострадавшим. После отказа мужчина выбил стекло в машине бригады.