«Врача надо за волосы оттаскать»: в чем обвиняют сотрудников скорой помощи?

Ответ Службы неотложной медицинской помощи:

"Диспетчер, расспрашивая звонившего, ни разу не отметила, что это ложный вызов, и что за него придется платить. Даже наоборот, диспетчер несколько раз отметила вызывающей, что медики уже в пути, и попросила дождаться на месте происшествия.

К тому же просьба о помощи уже в момент разговора была признана вызовом повышенного приоритета, и первая бригада прибыла на место в течение восьми минут с момента получения вызова.

Мужчине была оказана первая помощь, в том числе мероприятия по оживлению. Они продлились пять минут и оказались успешными, состояние мужчины было стабилизировано, в стабильном состоянии, в сознании, он был доставлен в больницу".

Ситуация четвертая. Ноябрь, 2018 год

В чем претензия?

Мужчина, вызвавший своей больной жене скорую, вскоре получил по почте счет на 40 евро. "Куда уходят наши налоги? Даже за вызов скорой нужно платить", - написал он, украсив свой текст несколькими бранными словами.

Ответ Службы неотложной медицинской помощи:

"Бригада скорой приехала на вызов к взрослому человеку у которого была температура 38 градусов. Других жалоб не было. Больной уже принял лекарство и позвонил медикам, он настоял на визите бригады. Пациент мог обратиться с такими жалобами к семейному врачу, но предпочел вызвать скорую помощь. За такие вызовы нужно платить, они считаются необоснованными. Легкое недомогание, простуда - это не угроза жизни.

В тот день несколько рабочих упали с высоты нескольких метров. В тот день во время просмотра телевизора у мужчины остановилось сердце, а одинокая бабушка долгое время не открывала дверь, но когда она впустила медиков, то упала, потеряв сознание. Их жизнь от смерти отделяли минуты, и нашим врачам удалось оживить этих людей".

Обман и нападения. С чем еще сталкиваются работники латвийской скорой?

ФОТО: Valsts policija

К сожалению, обвинение в грубости, халатности и непрофессиональности - не единственное, с чем приходится сталкиваться сотрудникам скорой. Ниже мы приводим еще несколько реальных историй, с которыми сталкивались латвийские работники неотложной помощи.

Январь, 2020 год. Вызывая скорую в Лиепае, мужчина сказал, что у друга ножевое ранение. Прибывшие на место происшествия полицейские встретили в квартире медиков и двух мужчин. Один из них лежал на кровати, однако колотых ран в его теле не было.

Вызвавший медиков пояснил, что сказал по телефону, что друг ранен, чтобы скорая приехала быстрее.

Выяснилось, что мужчины долгое время употребляли алкоголь, и другу стало плохо, поэтому и потребовалась медицинская помощь.

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Май, 2018 год. Гости из столицы Латвии пострадали в результате драки с местными жителями в Старой Риге.

Когда скорая везла иностранцев, которые были сильно пьяны, а также, возможно, употребляли еще какие-то вещества, они внезапно напали на сидевших в машине работников.

Медикам скорой пришлось обратиться к помощи коллег и в связи с полученными травмами выйти на больничный.

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Декабрь, 2017 год. Мужчина остановил машину скорой помощи и бросил стеклянный стакан в салон служебного транспортного средства, попав врачу по голове. Водитель автомобиля попытался выбраться из машины, чтобы задержать агрессивного мужчину, но тот, в свою очередь, толкнул дверь, ударив сотрудника скорой помощи.

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Июль, 2017 год. На бригаду неотложной медицинской помощи напали в Старой Риге.