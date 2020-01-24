В Финляндии госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
В Финляндии приехавшие из китайского города Ухань туристы обратились в местную поликлинику из-за симптомов гриппа, пишет Yle.
Туристы, приехавшие в Ивало из города Ухань, ночью обратились в местную поликлинику из-за симптомов гриппа. Eсть подозрение, что у них может быть коронавирус.
По словам врача по инфекционным заболеваниям Центральной больницы Лапландии Маркку Броаса, у пациентов взяты пробы, они отправлены на анализ в Хельсинки. Ожидается, что предварительные результаты будут известны во второй половине дня или вечером. Броас говорит, что состояние пациентов нормальное для больных гриппом.
Китайцы приехали в Лапландию несколько дней назад из Норвегии.
Главный врач Ведомства здравоохранения и социального развития THL Танели Пуумалайнен говорит, что причин для беспокойства нет. По его словам, в Финляндии имеется хорошая готовность к отражению эпидемии. Он также добавил, что власти пока не собираются вводить дополнительные меры контроля в международных аэропортах страны.
В настоящее время в Лапландии - пик туризма из Китая. По разным оценкам, на ланландских курортах отдыхают тысячи китайцев. В местных гостиницах сразу же среагировали на угрозу распространения нового вируса. В частности, усилены гигиенические меры, более тщательно проводится уборка.
Первой новость о госпитализации китайских туристов с подозрением на коронавирус распространила шведоязычная редакция Svenska Yle.
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