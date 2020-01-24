Неожиданное открытие: пыль в доме может стать настоящим рассадником супербактерий

Бактерии, живущие в пылевых частицах, научились обмениваться ДНК друг с другом. И эти частицы могут нести в себе ключ к лекарственной устойчивости. Бактерии используют механизм горизонтального переноса генов, пишет MedDaily .

Был проведен анализ 166 образцов пыли. Оказалось, пыль является резервуаром антибиотикоустойчивых генов. И эти гены способны передаваться изначально абсолютно безопасным бактериям. Следовательно, из пыли они уже выходят, попадая в тело человека, супербактериями. В случае развития инфекции заболевание будет трудно поддаваться лечению.

В рамках исследования были обнаружены 183 различных гена устойчивости к антибиотикам. Они были потенциально устойчивы к антибиотиков, включая пенициллин и макролиды. 57 из этих резистентных генов потенциально мобильны, то есть могут переноситься на другие бактерии. Эксперты прогнозируют: к 2050 году супербактерии будут убивать 10 миллионов человек ежегодно.