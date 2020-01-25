Китайский коронавирус добрался до Европы

Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен сообщила, что первый пациент проходит лечение в Бордо, второй — в Париже. Об этом информирует телеканал BFMTV. Ранее в Европе случаи заболевания новым коронавирусом диагностированы не были.

Как сообщает телеканал "Дождь", одному пациенту 46 лет. Он вернулся во Францию из Китая, где проезжал через Ухань, город, откуда началось распространение нового вида коронавируса. Пациент, по возвращению, мог общаться с десятками людей. На данный момент он изолирован. Что касается второго пациента, то пока известно лишь то, что он недавно вернулся из Китая, и сейчас находится в одном из госпиталей Парижа.

Ранее в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с рекомендацией о введении мероприятий в странах Европы для диагностирования заболевших людей, тестировании образцов в подозрительных случаях, обеспечении контроля за инфекциями. На данный момент Региональное европейское бюро ВОЗ идентифицирует лаборатории в Европе, которые могут проводить тестирования на предмет инфицирования коронавирусом.

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