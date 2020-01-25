Врач-онколог назвал первые признаки рака кожи

Незаживающие ранки на теле и пятнышки с нечеткими границами могут оказаться первыми признаками рака кожи, - об этом сообщил заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров, передает MedikForum.
На сайте Минздрава Московской области онколог рассказал о том, что в большинстве случаев рака кожи опухоли возникают на открытых участках кожи, которые подвергаются воздействию солнечного света. По словам Дениса Сидорова, признаками, позволяющими обнаружить этот тип рака на ранней стадии, могут быть некоторые изменения в состоянии кожи и организма.
В частности, врач-онколог указал на следующие нарушения:
- появление незаживающих ранок на теле,
- появление пятнышек с нечеткими границами, которые отличаются по цвету от родинок и веснушек,
- постоянная усталость,
- снижение аппетита,
- потеря веса,
- увеличение лимфоузлов.
Первое, что нужно сделать, заметив эти проявления, -обратиться за консультацией к врачу. Специалист выполнит визуальный осмотр кожного покрова, дерматоскопию или цитологическое исследование, от результата которых будут зависеть дальнейшие действия.
Денис Сидоров отметил, что сегодня выживаемость пациентов с метастазической меланомой превышает срок в 6 лет.