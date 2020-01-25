Врач-онколог назвал первые признаки рака кожи

На сайте Минздрава Московской области онколог рассказал о том, что в большинстве случаев рака кожи опухоли возникают на открытых участках кожи, которые подвергаются воздействию солнечного света. По словам Дениса Сидорова, признаками, позволяющими обнаружить этот тип рака на ранней стадии, могут быть некоторые изменения в состоянии кожи и организма.