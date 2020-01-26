Названы продукты, которые замедляют старение кожи

Коллаген - это нитевидный белок, входящий в состав всех тканей организма. Одно из самых известных свойств этого вещества - способность делать кожу гладкой, повышать ее защитные свойства, замедлять старение и появление морщин.

Вырабатывать коллаген в достаточном количестве организму помогают определенные продукты, пишет Times Now.

В первую очередь в рацион советуют добавить куриное мясо - это один из лучших источников коллагена. Чтобы оно было максимально полезным, лучше употреблять его в отварном виде.

Кроме того, можно налегать на апельсины. В них много антиоксидантами и витамина С.