Названы продукты, которые замедляют старение кожи

Как известно, коллаген помогает сохранить молодость и упругость кожи. Но для того, чтобы он вырабатывался в достаточном количестве, нужно есть определенные продукты. Например, куриное мясо считается одним из лучших источников коллагена.
Коллаген - это нитевидный белок, входящий в состав всех тканей организма. Одно из самых известных свойств этого вещества - способность делать кожу гладкой, повышать ее защитные свойства, замедлять старение и появление морщин.
Вырабатывать коллаген в достаточном количестве организму помогают определенные продукты, пишет Times Now.
В первую очередь в рацион советуют добавить куриное мясо - это один из лучших источников коллагена. Чтобы оно было максимально полезным, лучше употреблять его в отварном виде.
Кроме того, можно налегать на апельсины. В них много антиоксидантами и витамина С.
Желающим продлить молодость кожи диетологи советуют включить в рацион морковь, курагу, чеснок и бобовые. Все эти продукты задерживают распад коллагена. Кроме того, они будут полезны тем, кто борется с несовершенствами кожи - акне и воспалениями.