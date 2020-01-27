Неврологи показали, к чему приводят контакты с грязным воздухом

Новое исследование говорит: если в раннем детстве человек столкнулся с воздухом, загрязненным выхлопными газами, то к 12 годам его головной мозг будет иметь характерные структурные изменения, пишет Medical Express.
Вывод был сделан по итогу исследования с участием 147 детей, которым на окончание периода наблюдений было 12 лет, пишет Meddaily. Учитывался уровень загрязнения воздуха, с которым дети столкнулись в первый день жизни (проводились заборы воздуха). Эксперты анализировали состояние детей в возрасте 1, 2, 3, 4, 7 и 12 лет.
В итоге Медицинский центр Детской больницы Цинциннати установил, что высокий уровень загрязнений приводит к сокращению серого вещества и толщины коры головного мозга на 3-4%. Серое вещество включает зоны, вовлеченные в двигательный контроль, сенсорное восприятие, в том числе, зрение и слух.