В Эстонии распространяется эпидемия ожирения

По последним данным, ожирением страдает 20 процентов взрослого населения Эстонии, которая уступает по этому показателю в ЕС только Мальте и Латвии, сообщает Rus.ERR со ссылкой на еженедельную аналитическую телепередачу Aktuaalne kaamera. Nädal.
В магазине одежды лишние килограммы не скроешь, и производители одежды отлично знают, насколько быстро в Эстонии растет размер талии: если раньше вес постепенно набирали в основном мужчины, то пару лет назад в компании Baltika заметили, что эта тенденция распространилась и на женщин.
«В последнее время изменения были настолько быстрыми, что с этой весны мы прекратили производство одежды 32-го размера, и скорее увеличиваем производство размеров 46 и 48», - сообщила менеджер коллекции Monton в Baltika Кайе Каас-Оявере, добавив, что рост продаж по этим размерам в последние два года был самым большим.
Сейчас лишний вес имеют 40% мужчин и 20% женщин, причем среди мужчин показатель с 1996 года удвоился. Как отметила Хайди Канамяэ из Департамента здоровья, главная проблема - злоупотребление сладостями, мясом, которое люди едят в два-три раза больше разумной нормы, а также безалкогольными напитками и солеными закусками: «Поэтому остается довольно мало места для тех групп пищевых продуктов, которые должны быть основной частью меню, т.е. фруктов, овощей и зерновых, особенно цельнозерновых продуктов».