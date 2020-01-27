В Эстонии распространяется эпидемия ожирения

В магазине одежды лишние килограммы не скроешь, и производители одежды отлично знают, насколько быстро в Эстонии растет размер талии: если раньше вес постепенно набирали в основном мужчины, то пару лет назад в компании Baltika заметили, что эта тенденция распространилась и на женщин.

«В последнее время изменения были настолько быстрыми, что с этой весны мы прекратили производство одежды 32-го размера, и скорее увеличиваем производство размеров 46 и 48», - сообщила менеджер коллекции Monton в Baltika Кайе Каас-Оявере, добавив, что рост продаж по этим размерам в последние два года был самым большим.