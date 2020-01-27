В Киеве зарегистрировали случай заражения коронавирусом

В Киеве зафиксирован один случай коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, пишет Korrespondent.

Как сообщается на странице центра в Facebook, по результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипичный - 1, грипп В - 3, аденовирус- 2, бокавирус - 1, коронавирус - 1 и риновирус- 1.

При этом в самой публикации не указывается, идет ли речь о новом смертельном коронавирусе из Китая. Позже в центре заверили, что речь идет не о китайском коронавирусе.

Ранее в Минздраве Украины сообщали, что проверяют три случая с подозрением на коронавирус, но накануне заверили президента, что на Украине случаев заболевания не зафиксировано.