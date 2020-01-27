В Киеве зарегистрировали случай заражения коронавирусом

Киевские специалисты проверили 67 образцов, 12 из которых дали положительные результаты на различные вирусы, в том числе один случай коронавируса.
В Киеве зафиксирован один случай коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, пишет Korrespondent.
Как сообщается на странице центра в Facebook, по результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипичный - 1, грипп В - 3, аденовирус- 2, бокавирус - 1, коронавирус - 1 и риновирус- 1.
При этом в самой публикации не указывается, идет ли речь о новом смертельном коронавирусе из Китая. Позже в центре заверили, что речь идет не о китайском коронавирусе.
Ранее в Минздраве Украины сообщали, что проверяют три случая с подозрением на коронавирус, но накануне заверили президента, что на Украине случаев заболевания не зафиксировано.
По официальным данным, число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 80 человек. Вирус выявлен у 2794 человек.