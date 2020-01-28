ВОЗ подняла до высокого риск заражения китайским коронавирусом. Число жертв превысило сто человек

В Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4515, сообщили власти страны. Как уточняет NEWSru со ссылкой на «Интерфакс», число смертельных случаев в китайской провинции Хубэй выросло на 24 человека, зарегистрирован 1291 новый случай заболевания.
В городе Ухане, являющемся эпицентром вспышки заболевания, скончались 22 человека, еще двое - в городе Тяньмэне. Всего в провинции с начала вспышки заболевания смертность достигла 100 человек. Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1771 человек.
Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
Госкомитет КНР по делам здравоохранения распространил справочную информацию о пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса. Инкубационный период заболевания составляет, как правило, 3-7 дней, максимально - 14 дней. В подавляющем большинстве случаев прогнозы протекания заболевания носят благоприятный характер, молодые люди и дети переносят болезнь легко, однако заболеть могут даже грудные младенцы. По оценкам госкомитета, схожесть нынешнего типа пневмонии с атипичной пневмонией (SARS), от которой Китай пострадал в 2003 году, составляет 85%.
Между тем Управление валютного регулирования Госсовета КНР сообщило об упрощении процедуры получение местными органами власти иностранной валюты для приобретения за рубежом товаров, необходимых для предотвращения эпидемии пневмонии нового типа.
В распространенном ведомством уведомлении отмечается, что в этих целях необходимо «создать зеленый коридор в области валютной политики», чтобы повысить эффективность использования валютных средств. Филиалы управления должны совместно с банками-резидентами на местах обеспечить «облегчение процедуры» получения валюты на приобретение товаров и материалов, нужных для борьбы с заболеванием и недопущения его дальнейшего распространения. Ранее благотворительный фонд основателя компании Microsoft, миллиардера Билла Гейтса, и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) выделил 10 миллионов долларов на меры по сдерживанию распространения вируса.
Как пишет немецкий журнал Der Spiegel, перевод статьи которого приводит InoPressa, ВОЗ повысила уровень угрозы распространения вируса в мире до "высокого" - некоторые инфицированные заразны еще до того, как у них развиваются симптомы заболевания.
«Новая информация также говорит о том, что возбудитель плохо поддается локализации. (...) Уже на выходных китайские власти объявили, что заболевшие могут передавать вирус еще до того, как симптомы появятся у них самих. По словам Натали Макдермотт из Королевского колледжа Лондона, врач в провинции Чжэцзян наблюдал несколько инфекций, источником которых был один человек, который чувствовал себя здоровым», - передает издание. По его данным, китайское правительство рекомендовало приехавшим в другие регионы из Уханя провести 14 дней дома и наблюдать за своим здоровьем.
В то время как в Китае объявлена чрезвычайная ситуация, сообщения из других стран пока ограничиваются информацией о единичных случаях. Как заявил представитель Института тропической медицины имени Бернхарда Нохта Йонас Шмидт-Ханазит, происхождение вируса до сих пор неясно, а несколько стран, в том числе США, Франция и Япония, объявили об эвакуации своих граждан из Уханя. Правительство ФРГ также намерено в ближайшее время вывести граждан Германии из города.