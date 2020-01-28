ВОЗ подняла до высокого риск заражения китайским коронавирусом. Число жертв превысило сто человек

В городе Ухане, являющемся эпицентром вспышки заболевания, скончались 22 человека, еще двое - в городе Тяньмэне. Всего в провинции с начала вспышки заболевания смертность достигла 100 человек. Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1771 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Госкомитет КНР по делам здравоохранения распространил справочную информацию о пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса. Инкубационный период заболевания составляет, как правило, 3-7 дней, максимально - 14 дней. В подавляющем большинстве случаев прогнозы протекания заболевания носят благоприятный характер, молодые люди и дети переносят болезнь легко, однако заболеть могут даже грудные младенцы. По оценкам госкомитета, схожесть нынешнего типа пневмонии с атипичной пневмонией (SARS), от которой Китай пострадал в 2003 году, составляет 85%.

Между тем Управление валютного регулирования Госсовета КНР сообщило об упрощении процедуры получение местными органами власти иностранной валюты для приобретения за рубежом товаров, необходимых для предотвращения эпидемии пневмонии нового типа.

В распространенном ведомством уведомлении отмечается, что в этих целях необходимо «создать зеленый коридор в области валютной политики», чтобы повысить эффективность использования валютных средств. Филиалы управления должны совместно с банками-резидентами на местах обеспечить «облегчение процедуры» получения валюты на приобретение товаров и материалов, нужных для борьбы с заболеванием и недопущения его дальнейшего распространения. Ранее благотворительный фонд основателя компании Microsoft, миллиардера Билла Гейтса, и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) выделил 10 миллионов долларов на меры по сдерживанию распространения вируса.

Как пишет немецкий журнал Der Spiegel, перевод статьи которого приводит InoPressa, ВОЗ повысила уровень угрозы распространения вируса в мире до "высокого" - некоторые инфицированные заразны еще до того, как у них развиваются симптомы заболевания.

«Новая информация также говорит о том, что возбудитель плохо поддается локализации. (...) Уже на выходных китайские власти объявили, что заболевшие могут передавать вирус еще до того, как симптомы появятся у них самих. По словам Натали Макдермотт из Королевского колледжа Лондона, врач в провинции Чжэцзян наблюдал несколько инфекций, источником которых был один человек, который чувствовал себя здоровым», - передает издание. По его данным, китайское правительство рекомендовало приехавшим в другие регионы из Уханя провести 14 дней дома и наблюдать за своим здоровьем.