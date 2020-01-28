Департамент здоровья о смертельном коронавирусе: что делать, если вам пришла посылка из Китая?

По словам руководителя отдела мониторинга инфекционных заболеваний и предотвращения эпидемий Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, вирусы не живут долго во внешней среде. Это означает, что частички вируса, попавшие в посылку, например, при чихании, теряют свою заразность в течение нескольких часов. «Конечно, после прикосновения к прибывшим издалека посылкам все равно нужно помыть руки, так как их поверхность может быть заражена, например, вредными бактериями. Но шансы заразиться коронавирусом через прибывшую из Китая посылку чрезвычайно малы», - заявила Хярма.

По ее словам, в настоящий момент жителям Эстонии нужно регулярно мыть руки и, в первую очередь, следить за распространение гриппа и гриппоподобных заболеваний. «В сезон гриппа к гигиене рук нужно относиться с особой внимательностью», - добавила Хярма.

И хотя, по последним данным, посылки из Китая не представляют опасности, Департамент здоровья советует жителям Эстонии тщательно взвешивать необходимость поездок в районы КНР, где был зафиксирован коронавирус. «Поскольку инкубационный период вируса составляет до двух недель, зараженные люди могут выглядеть совершенно здоровыми», - предупредила Хярма. По ее словам, люди, побывавшие в эпицентре заболевания и вернувшиеся на родину, должны в течение 14 дней следить за своим здоровьем, а при появлении температуры, кашля или проблем с дыханием сразу же позвонить врачу и сообщить, что побывали в Ухани или соседних городах.