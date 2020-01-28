Популярное лекарство может быть опасно для детей

Глина, входящая в состав препарата, применяемых при острой диарее Смекта может содержать примеси свинца. Новые международные рекомендации, регламентирующие максимально допустимое содержание свинца в медикаментах потребовали проведение новых исследований по безопасности. В соответствии с данной информацией, Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM, Франция) сообщило, что не исключен риск перехода свинца в кровь у детей до двух лет получающих терапию препаратом Smecta®. Как следствие, врачам во Франции не рекомендуется назначать данный препарат и его генерики детям младше двух лет для лечения острой диареи. Данные медикаменты также не рекомендуются назначать беременным и кормящим женщинам, передает Medikforum.