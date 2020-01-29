Штамм коронавируса 2019-nCoV. ФОТО: /NIAID/Cover Images

Штамм коронавируса 2019-nCoV быстро распространяется по Китаю, но еще быстрее по миру расходятся слухи и «альтернативные теории» о нем. Говорят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса».

Мы собрали слухи о коронавирусе, популярные в Китае и за его пределами.

1. Коронавирус приезжает с бананами

В России, Казахстане, Белоруссии и на Украине в соцсетях и мессенджерах циркулирует сообщение о том, что коронавирусом можно заразиться через бананы или другие фрукты. Выглядит оно так:

«В больнице Синьхуа вчера ночью погибли 23 человека, которые были заражены вирусом n7n9. Самому старшему было 35 лет, самому младшему - год, врачи, имевшие с ними контакт, находятся в карантине. В новостях главного канала попросили временно не употреблять бананы, особенно привезённые с юга».

«Как только получите это сообщение, немедленно отправьте людям, за которых переживаете, еще лучше отправьте в групповые чаты. Для вашего же здоровья, пожалуйста, пересылайте. И уменьшите потребление бананов! Сразу пересылайте, не надо отвечать, помогите другим людям тоже позаботиться о себе».

В некоторых вариантах текста говорится, что информация пришла из «Филиала Чуньминь больницы Синьхуа». Такая больница действительно существует и находится в Ухане.

Однако ни один эксперт, чиновник или политик, в Китае или за его пределами, никогда не связывал вирус с фруктами. Кроме того, в сообщении неправильно назван штамм вируса.

Штамм 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, напоминают эксперты. Вирус не может долго выжить вне организма человека или животного, по крайней мере, в его нынешнем виде.

2. Посылки с AliExpress

Та же проблема и с версией, что вирус может приехать из Китая в посылке с новыми наушниками или роботом-пылесосом.

Компания AliExpress в первые дни вспышки вируса в Ухане была вынуждена заявить, что все ее посылки проходят санитарную обработку.

Несколько дней спустя российские СМИ сообщили, что россияне якобы отказываются от покупок на AliExpress. В компании этого не подтверждали.

Связь между AliExpress и коронавирусом - популярный мотив мемов и шуток.

Да и это будет мой единственный мем за ситуацию с коронавирусом

ИБО У МЕНЯ ПОСЫЛОК 6 С АЛИЭКСПРЕСС ЗАКАЗАНО💦💦💦

РЫДАЮ pic.twitter.com/QxqP6T3XQx — ⚰️Rotten Manti 🌠 (@MantiRotten) 28 января 2020 г.

Но это - неправда. В России и на Украине эксперты и чиновники от здравоохранения заверяют, что заразиться от посылки практически невозможно. Медикам очень сложно представить, что вирус может выжить на поверхности или внутри посылки в течение всего срока пересылки.

Представители российского подразделения AliExpress отмечают, что до сих пор ни одного факта заражения через посылку установлено не было.

На Украине некоторые время назад появились новости, что почта перестанет принимать посылки из Китая. Они тоже оказались фейком.

3. Алкоголь

«Отец работает в Минздраве. Сегодня вызывали на срочное совещание. Вернулся и сказал маме по секрету, что особым распоряжением правительства для борьбы с китайским коронавирусом всем мужчинам, которые, в отличие от женщин и детей, наиболее подвержены риску заражения, каждый вечер нужно выпивать не менее 250 граммов водки, виски или коньяка».

Это очевидно шуточный текст сегодня ходит по российскому интернету, но в Ухане многие действительно думают, что излечиться от коронавируса можно с помощью алкоголя.

Как рассказали жители Уханя нашему корреспонденту Наталии Зотовой, часть жителей города, в основном старшего поколения, усиленно пытаются излечиться крепким алкоголем.

«Старшее поколение верит, что алкоголь убивает вирус: у нас соседи пьяные ходят, говорят, это чтобы живыми остаться», - говорит жительница города Антонина Старцева.

Эксперты напоминают, что алкоголь, напротив, угнетает иммунную систему и ослабляет организм, осложняя процесс борьбы с вирусом. Алкоголь лучше использовать для дезинфекции продуктов или рук.

Единственное средство, которое сегодня может помочь снизить риск заражения - это соблюдение правил гигиены.

В американском сегменте соцсетей также зародилась версия, что справиться с коронавирусом может помочь курение каннабиса, но и она была опровергнута.

4. Раствор соли

Миф о том, что с коронавирусом можно справиться, если полоскать горло раствором соли, зародился в китайском сегменте интернета вскоре после того, как власти КНР сообщили, что вирус передается воздушно-капельным путем.

Автором этой теории называют видного китайского пульмонолога Чжунь Наньшаня из Медицинского университета Гуанчжоу.

Как сообщает Служба мониторинга Би-би-си, этот слух начался с комментария представителя больницы при университете, где работает Чжунь, которое он дал агентству Синьхуа.

Суть комментария сводилась не к тому, что от болезни можно исцелиться с помощью солевого раствора, - представитель медучреждения всего лишь подчеркивал важность гигиенических процедур и профилактики.

Но в соцсетях этот совет превратился в целую альтернативную теорию по борьбе с вирусом. В нескольких популярных постах от имени Чжуня говорится: «Поскольку вирус или бактерия после заражения задерживаются в носоглотке, раствор соли их убьет и предотвратит заболевание».

На самом деле вирус может попасть в организм не только через дыхательные пути, но и, например, через слизистую оболочку глаз. Поэтому медики рекомендуют как можно реже трогать руками лицо и тереть глаза.

Информации о том, что вирус можно уничтожить раствором соли, из авторитетных источников тоже не поступало. Представитель Всемирной организации здравоохранения в беседе с агентством Франс пресс подтвердил, что эта информация - фейк.

5. Все началось с летучих мышей

В западных соцсетях несколько дней назад распространилась версия, что нынешняя вспышка коронавируса началась после того, как молодая китаянка съела в ресторане суп из летучей мыши.

Как правило, эта версия сопровождается видеороликом, на котором некая девушка действительно достает из тарелки с супом нечто похожее на летучую мышь, и откусывает ее.

#CoronavirusOutbreak may be linked to bat soup sold at Wuhan market



It has been claimed that the deadly strain shares a common ancestor with a virus found only in fruit bats.



Bat soup is reported to be an unusual but popular dish particularly in Wuhanpic.twitter.com/prGVZshyQ0 — EHA News (@eha_news) 23 января 2020 г.

Версии о том, что вспышка началась из-за странных китайских блюд, обрела определенную популярность и среди россиян. Но не все так просто.

Видео с девушкой и летучей мышью появилось в соцсетях за несколько лет до нынешней вспышки вируса. Саму же версию многие называют проявлением ксенофобии и попыткой сыграть на страхе людей перед неизвестным.

Что касается взаимосвязи между вирусом и дикими животными, то она все же есть. Коронавирус, по версии властей, действительно зародился на рынке морепродуктов, где продавали диких животных, которых потом готовили и ели.

Такие рынки есть во всем Китае и действительно опасны с точки зрения эпидемиологов. Как говорил в беседе с Би-би-си автор книги «Зараза» Дэвид Куаммен, появление нового вируса на таком рынке эксперты ВОЗ предсказывали еще несколько лет назад.

Тем не менее видео, о котором идет речь, не имеет отношения к коронавирусу. Оно было снято не в Ухане, где летучие мыши не считаются деликатесом, и вообще не в Китае, а в республике Палау. Летучих мышей употребляют в пищу в Лаосе, и африканской республике Сан-Томе и Принсипи.