Ужасающая статистика: более половины детей в Эстонии к школе не имеют всех прививок

Детей в Эстонии прививают за счет государства и счет за каждую использованную вакцину должен поступать в базу данных Больничной кассы. На основе этой базы данных счетов были проанализированы все процедуры вакцинации родившихся в 2010 году детей с их рождения и до достижения ими возраста восьми лет. То есть были проанализированы более 16 000 детей и девять вакцин, которые должны быть проведены детям до восьми лет.

«Проводившиеся до этого исследования вакцинации были косвенными, поэтому до этого отсутствовала адекватная информация о том, насколько много детей в Эстонии получили все предусмотренные им прививки к началу школьной жизни», – говорит первый автор исследования и специалист по анализу данных Сирли Тамм.

В результате исследования стало ясно, что более всего наблюдается нехватка вакцинации детей в возрасте от двух до шести-семи лет. Около 70% детей в возрасте до трех получили все прививки, предусмотренные государственной программой иммунизации. Среди восьмилетних полностью вакцинированных оказалась почти половина – 49,5%.

«Было удивительно, что в таком большом количестве с вакцинацией либо тянут, либо вовсе не проводят», – говорит один из авторов исследования, детский врач Рут Кяэр, комментируя результаты. Третий автор исследования, семейный врач Эвелин Райе согласилась с ней, отметив, что использованные сведения не отражают всех процедур вакцинации, реальное их число может быть несколько выше. Однако счета Больничной кассы — лучшая и комплексная база данных, которую сейчас можно использовать для проведения такого исследования.

Райе добавляет, что на основе исследования теперь можно разработать IT-решение, благодаря которому у семейного врача или медсестры на компьютере автоматически отображались бы данные о вакцинации пациента на приеме.