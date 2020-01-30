Коронавирус проник во все регионы Китая: 7700 заболевших и 170 погибших

Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете. Таким образом, во всех регионах Китая, включая провинции, автономные районы и города центрального подчинения, выявлены случаи инфицирования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальный комитет по делам здравоохранения КНР.

Согласно отчету ведомства, число погибших от коронавируса достигло 170 человек, а число зарегистрированных случаев заражения - 7711, из них в тяжелом состоянии находится 31 человек. «В общей сложности 170 пациентов, которые были вылечены и выписаны», - отметили в комитете.

В специальных административных районах - Гонконге и Макао, а также в провинции Тайвань, политический статус которой не определен, зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания: десять в Гонконге, семь в Макао и восемь на Тайване.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали, в частности, в США, Канаде, Германии, Австралии, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ.