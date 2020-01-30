Заболеваемость гриппом растет: кому следует задуматься о вакцинации в первую очередь

За четвертую неделю года, с 20 по 26 января, к врачам из-за ОРВИ обратились 3048 человек, из которых 49,8 процента были детьми. Рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 13 процентов, заболеваемость гриппом выросла на 11 процентов.

«Анализируя возрастную структуру заболевших, можем сказать, что вирус гриппа распространяется во всех возрастных группах», - сказала главный специалист центра гриппа департамента здоровья Ольга Садикова, по словам которой больше всего больных гриппом среди детей в возрасте до 19 лет. 64,2 процента всех лабораторно подтвержденных анализов составили дети в возрасте до 19 лет, 28,3 процента составили люди в возрасте 20-64 года, а 7,7 процента — люди в возрасте от 65 лет.

По данным Центра здоровья и благополучия, с начала сезона госпитализированы 136 пациентов, более 60 процентов госпитализированных — дети и подростки в возрасте до 19 лет.

По словам Садиковой, примечательно, что среди госпитализированных растет доля взрослых и пожилых пациентов, которая уже составляет почти 40 процентов. «Одной из причин можно счесть появление осложнений после гриппа в результате хождения на работу больными, - сказала Садикова, по словам которой человек, переносящий грипп на ногах, не только вредит своему здоровью, но также передает вирус группам риска, для которых заболевание может стать смертельно опасным. - Даже при появлении легких симптомов нужно избегать многолюдных мест и сохранять дистанцию не менее 1,5 метра от здоровых людей». Кроме того, в сезон гриппа нужно регулярно мыть руки водой и мылом. Чихая или кашляя, нужно прикрывать рот носовым платком или рукавом.

Обнаружив у себя симптомы заболевания, ни в коем случае нельзя посещать госпитализированных близких или семьи с маленькими детьми, хроническими больными и пожилыми. Нельзя оставлять больных детей с невакцинированными бабушками и дедушками, поскольку пожилые люди часто заражаются именно от внуков.

Заболеваемость гриппом еще не достигла своего пика и продолжает расти. Интенсивность заболеваемости по-прежнему оценивается как низкая, но распространение гриппа оценивается как обширное.

Подтверждены 115 вирусов гриппа, в том числе 87 вирусов гриппа A и 28 вирусов гриппа B. Субтипирован один вирус гриппа A — это штамм A(H1N1)pdm09.

Лучшая защита от заболевания гриппом — вакцинация. Привиться от гриппа можно по-прежнему у семейного врача или в кабинете вакцинации. О вакцинации обязательно стоит подумать людям из групп риска, поскольку у них заболевание гриппом может проходить в очень тяжелой форме и даже приводить к смерти.