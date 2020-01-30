Сегодня в Эстонии еще не делают анализ на обнаружение китайского коронавируса, но скоро будут

"Еще сегодня в Эстонии невозможно установить коронавирус, но завтра мы получим все необходимые материалы", – заверили специалисты Департамента здоровья.

Как пояснили специалисты, это означает, что уже на следующей неделе в Эстонии можно будет проводить анализы на коронавирус 2019-nCoV. Результат теста будет готов течение нескольких часов. Принцип теста заключается в обнаружении определенного гена коронавируса 2019-nCoV в биоматериале пациента.

Департамент здоровья уже разослал всем медучреждениям каждого уровня руководства, какие симптомы пациентов должны вызывать подозрение и что делать в случае, если подозревается коронавирус 2019-nCoV. Подозрение, прежде всего, будут вызывать люди, у которых проявились симптомы после посещения Китая.

Сейчас Эстония не вводит дополнительного контроля на границах страны.

Департамент не советует путешествовать в Китай и соблюдать правила гигиены, особенно тщательно и часто мыть руки.

На сегодня зафиксированы 7911 случаев заражения в 22 странах, 170 смертей и 170 выздоровлений.