Чт, 30.01.2020
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Сегодня в Эстонии еще не делают анализ на обнаружение китайского коронавируса, но скоро будут

Департамент здоровья провел пресс-конференцию, на котором представил отчет о китайском коронавирусе 2019-nCoV и готовности Эстонии к встрече с ним. 

"Еще сегодня в Эстонии невозможно установить коронавирус, но завтра мы получим все необходимые материалы", – заверили специалисты Департамента здоровья.

Как пояснили специалисты, это означает, что уже на следующей неделе в Эстонии можно будет проводить анализы на коронавирус 2019-nCoV. Результат теста будет готов течение нескольких часов. Принцип теста заключается в обнаружении определенного гена коронавируса 2019-nCoV в биоматериале пациента.

Департамент здоровья уже разослал всем медучреждениям каждого уровня руководства, какие симптомы пациентов должны вызывать подозрение и что делать в случае, если подозревается коронавирус 2019-nCoV. Подозрение, прежде всего, будут вызывать люди, у которых проявились симптомы после посещения Китая.

Сейчас Эстония не вводит дополнительного контроля на границах страны. 

Департамент не советует путешествовать в Китай и соблюдать правила гигиены, особенно тщательно и часто мыть руки.

На сегодня зафиксированы 7911 случаев заражения в 22 странах, 170 смертей и 170 выздоровлений. 

Вчера был зафиксирован первый в Финляндии случай коронавируса. Носителем вируса является туристка из Китая. 32-летняя женщина приехала из города Ухань, ставшего эпицентром вспышки нового вида коронавируса. Она обратилась в поликлинику Ивало с симптомами гриппа. Оттуда ее перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.

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