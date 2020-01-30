В Финляндии коронавирусом могли заразиться 24 человека

По словам старшего врача по инфекционным заболеваниям Центральной больницы Лапландии Маркку Броаса, потенциально заражены китайским коронавирусом могут быть 24 человека, пишет Postimees.
Вчера, когда подтвердилось, что носителем вируса в Финляндии является туристка из Китая, врачи подозревали, что заразиться могли до 15 человек. Местоположения всех потенциальных зараженных пока не установлены. Осложняется их поиск и тем, что по большей части туристка контактировала с другими туристами.
На данный момент, доктор Броаса оценивает состояние здоровья зараженной 32-летней китаянки как хорошее.