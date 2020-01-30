В Финляндии коронавирусом могли заразиться 24 человека

Вчера, когда подтвердилось, что носителем вируса в Финляндии является туристка из Китая, врачи подозревали, что заразиться могли до 15 человек. Местоположения всех потенциальных зараженных пока не установлены. Осложняется их поиск и тем, что по большей части туристка контактировала с другими туристами.