Что делать, чтобы защититься от коронавируса?

Согласно информации Ведомства здравоохранения и социального развития THL, лучший способ защититься от вируса – это уделять внимание личной гигиене и тщательно мыть руки. Их нужно мыть с мылом, при необходимости используя дезинфицирующее средство, пишет Yle.
В Финляндии, где уже был диагностирован первый случай коронавируса, использовать защитные маски и дыхательные респираторы рекомендуется работникам здравоохранения, а также близким людей, уже заразившихся коронавирусом. Согласно последним данным, заражение от человека, который болеет бессимптомно, на данный момент выглядит маловероятным.
В то же время МИД Эстонии советует воздержаться от полетов в китайскую провинцию Хубэй без надобности.
Если у туристов, прибывающих из зоны эпидемии, не проявляется симптомов дыхательной инфекции, таких как температура, кашель и боль в груди, нет причин предпринимать в их отношении какие-то меры.
Кашель и температура
У пациентов, заразившихся в Финляндии, заболевание проявлялось как высокая температура, кашель и стесненность дыхания, а также боль в мышцах и усталость. По большей части, эти симптомы проявлялись слабо. У пациентов с тяжелыми симптомами обычно было еще какое-нибудь хроническое заболевание.
В зависимости от того, насколько тяжело протекает заболевание, уход за пациентом ведется либо в больнице, либо на дому. Эффективных лекарств от коронавируса не существует, как не существует и вакцины, которая может предотвратить заболевание.