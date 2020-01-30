Что делать, чтобы защититься от коронавируса?

В Финляндии, где уже был диагностирован первый случай коронавируса, использовать защитные маски и дыхательные респираторы рекомендуется работникам здравоохранения, а также близким людей, уже заразившихся коронавирусом. Согласно последним данным, заражение от человека, который болеет бессимптомно, на данный момент выглядит маловероятным.

В то же время МИД Эстонии советует воздержаться от полетов в китайскую провинцию Хубэй без надобности.

Если у туристов, прибывающих из зоны эпидемии, не проявляется симптомов дыхательной инфекции, таких как температура, кашель и боль в груди, нет причин предпринимать в их отношении какие-то меры.

Кашель и температура

У пациентов, заразившихся в Финляндии, заболевание проявлялось как высокая температура, кашель и стесненность дыхания, а также боль в мышцах и усталость. По большей части, эти симптомы проявлялись слабо. У пациентов с тяжелыми симптомами обычно было еще какое-нибудь хроническое заболевание.