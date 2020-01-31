Учёные определили сроки появления симптомов после заражения китайским коронавирусом

Китайские ученые определили среднюю длительность инкубационного периода для нового коронавируса, эпидемия которого бушует в Китае. Инкубационный период — это срок появления первых симптомов после заражения организма вирусом.
Согласно научной статье, инкубационный период для коронавируса 2019-nCov в среднем составляет 5,2 дня. Однако его продолжительность может сильно варьироваться у разных пациентов. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что время появления симптомов с момента заражения может составлять от двух до десяти дней, пишет Ferra.
Китайские исследователи также узнали, что количество зараженных коронавирусом людей удваивалось в среднем каждые 7,4 суток, а каждый пациент в среднем заразил по 2,2 человека.
Напомним, среди характерных симптомов болезни значатся кашель и лихорадка.