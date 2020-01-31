Учёные определили сроки появления симптомов после заражения китайским коронавирусом

Согласно научной статье, инкубационный период для коронавируса 2019-nCov в среднем составляет 5,2 дня. Однако его продолжительность может сильно варьироваться у разных пациентов. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что время появления симптомов с момента заражения может составлять от двух до десяти дней, пишет Ferra.