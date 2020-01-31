Блог ⟩ Эпидемия коронавируса: число жертв превзошло вспышку атипичной пневмонии

Как сообщили китайские власти в ночь на понедельник, 3 февраля, за прошедшие сутки в КНР от коронавируса скончались 57 человек, а число заражений возросло на 2829 случая. Таким образом, на сегодня от легочного заболевания, вызываемого коронавирусом, в Китае умерли уже 361 человек и зафиксировано 17 205 случая заражения. За пределами Китая на 3 февраля выявлено 182 случая заражения коронавирусом, один человек погиб.