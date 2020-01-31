Пн, 3.02.2020
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Блог ⟩ Эпидемия коронавируса: число жертв превзошло вспышку атипичной пневмонии

Защита от коронавируса. Фото иллюстративное.

ФОТО: WAKIL KOHSAR/AFP/Scanpix

Вспыхнувший в китайской провинции Хубэй коронавирус распространяется и в других странах. Следите вместе с Rus.Postimees за последними новостями о новом вирусе.

Как сообщили китайские власти в ночь на понедельник, 3 февраля, за прошедшие сутки в КНР от коронавируса скончались 57 человек, а число заражений возросло на 2829 случая. Таким образом, на сегодня от легочного заболевания, вызываемого коронавирусом, в Китае умерли уже 361 человек и зафиксировано 17 205 случая заражения. За пределами Китая на 3 февраля выявлено 182 случая заражения коронавирусом, один человек погиб.

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