Маленькой Марии нужна ваша помощь

По словам матери девочки Александры Константиновой, операция в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко назначена уже на 17 февраля.

Стоимость операции вместе с двухнедельной реабилитацией (включая транспортные расходы и проживание) может составлять до 20 тысяч евро. Таких денег у семьи нет, поэтому они обратились за помощью к пользователям Facebook.