Маленькой Марии нужна ваша помощь

Шестилетней девочке Марии эстонские врачи диагностировали неоперабельную опухоль мозга. Однако за безнадежную по эстонским меркам пациентку готов взяться московский врач.
По словам матери девочки Александры Константиновой, операция в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко назначена уже на 17 февраля.
Стоимость операции вместе с двухнедельной реабилитацией (включая транспортные расходы и проживание) может составлять до 20 тысяч евро. Таких денег у семьи нет, поэтому они обратились за помощью к пользователям Facebook.
Помочь можно любой суммой, перечислив на номер счёта с пометкой Annetus Maria
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Aleksandra Konstantinova