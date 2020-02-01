Умершая после родов мать четырех детей пожертвовала органы и спасла 12 жизней

Кэтлин Торсон родила своего четвертого ребенка - мальчика, которого назвали Теодор, незадолго до Нового года - 29 декабря.

Спустя пять дней после сильного кровоизлияния в мозг многодетная мать была доставлена в отделение неотложной помощи. Ей сделали несколько операций, однако врачи оказались бессильны - она умерла.

Несмотря на то, что для близких это стало трагедией, а дети остались без матери, ее последнее желание было услышано и исполнено -

медики изъяли у Торсон 12 внутренних органов, включая сердце и легкие, для пересадки людям, стоящим в очереди на трансплантацию.

"Состояние Кэтлин ухудшилось до такой степени, что она больше не могла выживать", - написал Ричард Стаббс, представитель организации GoFundMe, который по просьбе ее мужа Джесси Торсона и старших детей - Денни, Грейс и Джеймса - организовал сбор средств для лечения Кэтлин.

Когда выяснилось, что ее спасти нельзя, врачи занялись вопросом донорства ее органов, потому что

Торсон была зарегистрированным донором - незадолго до смерти она завещала свои органы нуждающимся в этом людям.

История Кэтлин Торсон стала известна благодаря актрисе Кристен Белл - основательнице экологичного бренда детских товаров HelloBello. Она опубликовала фотографию семьи у себя в Instagram и подарила новорожденному малышу подгузников и салфеток на год.

"Джесси, наши мысли с твоей семьей в это невероятно трудное время", - написала Белл в своем посте.

В рамках кампании GoFundMe было собрано 120 000 долларов, чтобы покрыть медицинские расходы Кэтлин. При этом изначально была поставлена цель собрать 50 000, ну а в идеале - 95 000.