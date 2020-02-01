Умершая после родов мать четырех детей пожертвовала органы и спасла 12 жизней

В Медфорде, штат Орегон, США, мать четверых детей, скончавшаяся от кровоизлияния в мозг всего через несколько дней после родов, спасла 12 жизней, пишет Rus.TVNET со ссылкой на Daily Mail.
Кэтлин Торсон родила своего четвертого ребенка - мальчика, которого назвали Теодор, незадолго до Нового года - 29 декабря.
Спустя пять дней после сильного кровоизлияния в мозг многодетная мать была доставлена в отделение неотложной помощи. Ей сделали несколько операций, однако врачи оказались бессильны - она умерла.
Несмотря на то, что для близких это стало трагедией, а дети остались без матери, ее последнее желание было услышано и исполнено -
медики изъяли у Торсон 12 внутренних органов, включая сердце и легкие, для пересадки людям, стоящим в очереди на трансплантацию.
"Состояние Кэтлин ухудшилось до такой степени, что она больше не могла выживать", - написал Ричард Стаббс, представитель организации GoFundMe, который по просьбе ее мужа Джесси Торсона и старших детей - Денни, Грейс и Джеймса - организовал сбор средств для лечения Кэтлин.
Когда выяснилось, что ее спасти нельзя, врачи занялись вопросом донорства ее органов, потому что
Торсон была зарегистрированным донором - незадолго до смерти она завещала свои органы нуждающимся в этом людям.
I don't know how to thank everyone for all the love they have shown to my family. My wife spent her whole life loving others despite her struggles with anxiety. She felt validation by watching @kristenanniebell share her anxiety, and it helped her embrace a network of beautiful souls who are now loving her children. Thank you for making it possible for my family to have one less worry for this year. @hellobello
История Кэтлин Торсон стала известна благодаря актрисе Кристен Белл - основательнице экологичного бренда детских товаров HelloBello. Она опубликовала фотографию семьи у себя в Instagram и подарила новорожденному малышу подгузников и салфеток на год.
"Джесси, наши мысли с твоей семьей в это невероятно трудное время", - написала Белл в своем посте.
В рамках кампании GoFundMe было собрано 120 000 долларов, чтобы покрыть медицинские расходы Кэтлин. При этом изначально была поставлена цель собрать 50 000, ну а в идеале - 95 000.
Ричард Стаббс на сайте компании написал, что оставшиеся деньги пойдут на реализацию мечты Кэтлин - создание сада во дворе ее дома на радость детям.