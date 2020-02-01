Сб, 1.02.2020
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  • Коронавирус или грипп? Как отличить две инфекции

Коронавирус или грипп? Как отличить две инфекции

Грипп обычно начинается высокой температурой и ломотой в суставах.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Грипп и коронавирусные инфекции похожи в своих проявлениях, но и различны тоже. Как понять, чем именно болен человек?

О том, как отличить китайский коронавирус от гриппа, сообщает MedikForum со ссылкой на портал Focus.de.

Симптомы. Новый вирус из Китая, поражающий легкие, на самом деле легко спутать с гриппом. Вот общие симптомы инфекций:

  • лихорадка
  • сухой кашель
  • одышка
  • усталость.

Чем отличается коронавирусная инфекция? Больные не простужаются, потому что вирус поражает нижние дыхательные пути.

Инфекционный путь. 

Вирусы гриппа высоко вирулентны. Это означает, что даже в небольшом количестве они уже могут вызвать появление гриппа.

Как отличить китайский коронавирус? В отличие от гриппа, коронавирусы не очень заразны, иммунная система большинства людей устойчива к инфицированю.

Инкубация. 

Грипп имеет короткий инкубационный период – один-два дня. В течение этого времени, даже не проявляя признаков заболевания, заразившийся гриппом человек сам очень заразен и остается таковым неделю.

Чем отличается коронавирус? Инкубационный период составляет от 2 до 14 дней. Как долго люди остаются заразными, прежде чем болезнь проявится, пока неясно. Как долго они остаются заразными после появления первых симптомов, также еще не выяснено.

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