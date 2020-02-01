Избегайте этих пяти продуктов, если у вас высокое давление

Многие продукты питания и напитки мешают снизить артериальное давление, даже если вы принимаете лекарства. Вот, что вам не следует есть, чтобы не усугублять гипертонию, передает MedikForum.
Соль
Люди с высоким кровяным давлением должны ограничивать ежедневное потребление натрия до 1500 миллиграммами (мг). Это половина чайной ложки.
Не забывайте про "скрытую соль":
- фастфуд
- замороженная пицца
- овощные соки
- консервированный суп
- консервированные или бутилированные томатные продукты
Сахар
Чрезмерное потребление сахара связано с увеличением случаев ожирения, диабета второго типа и гипертонией. Женщинам рекомендуется ограничить потребление сахара до 6 чайных ложек, или 24 граммов. Мужчины должны ограничивать себя 9 чайными ложками или 36 граммами.
Насыщенные жиры и трансжиры
Люди с высоким давлением должны уменьшить насыщенные жиры и избегать трансжиров. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров включают в себя:
- куриная кожа
- жирные молочные продукты
- красное мясо
- сливочное масло
Трансжиры содержатся в фастфуде, готовой промышленной выпечке, маргарине.
Алкоголь
Здоровая диета для больных гипертонией включает:
- нежирный белок
- бобовые культуры
- цельные зерна
- обезжиренные молочные продукты
- фрукты и овощи