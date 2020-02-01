Сб, 1.02.2020
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Избегайте этих пяти продуктов, если у вас высокое давление

Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Многие продукты питания и напитки мешают снизить артериальное давление, даже если вы принимаете лекарства. Вот, что вам не следует есть, чтобы не усугублять гипертонию, передает MedikForum.

Соль

Люди с высоким кровяным давлением должны ограничивать ежедневное потребление натрия до 1500 миллиграммами (мг). Это половина чайной ложки. 

Не забывайте про "скрытую соль":

  • фастфуд
  • замороженная пицца
  • овощные соки
  • консервированный суп
  • консервированные или бутилированные томатные продукты

Сахар

Чрезмерное потребление сахара связано с увеличением случаев ожирения, диабета второго типа и гипертонией. Женщинам рекомендуется ограничить потребление сахара до 6 чайных ложек, или 24 граммов. Мужчины должны ограничивать себя 9 чайными ложками или 36 граммами.

Насыщенные жиры и трансжиры

Люди с высоким давлением должны уменьшить насыщенные жиры и избегать трансжиров. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров включают в себя:

  • куриная кожа
  • жирные молочные продукты
  • красное мясо
  • сливочное масло

Трансжиры содержатся в фастфуде, готовой промышленной выпечке, маргарине.

Алкоголь

"Алкоголь мешает эффективной работе лекарств от давления. В нем много калорий, он метаболизируется печенью, поэтому постепенно ее разрушает", - пишет издание Helth Line.

Здоровая диета для больных гипертонией включает:

  • нежирный белок
  • бобовые культуры
  • цельные зерна
  • обезжиренные молочные продукты
  • фрукты и овощи

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