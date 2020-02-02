Семейный врач - о коронавирусе: стоит ли жителям Эстонии носить защитные маски

«Новые возбудители болезней, конечно, вызывают у людей страх - во-первых, мы не знаем, наcколько они вредоносны, а во-вторых, нет лекарства», - написала она в социальной сети.

Йоллер напоминает:

Острые инфекции верхних дыхательных путей вызываются более чем сотней различных вирусов. От них нет лекарств, и в них нет необходимости: наши тела справляются.

В одной только Эстонии грипп убивает 50-100 человек в год. Против гриппа существует вакцина, против коронавируса - нет.

«Симптомы коронавируса напоминают грипп: высокая температура, плохое самочувствие, сухой кашель; также может быть диарея, а гриппу она не свойственна. У коронавируса также может быть легкое течение, но люди, у которых болезнь протекала легко, вряд ли будут замечены врачами. И большинство людей, вероятно, выздоравливают без лечения», - говорит Йоллер.

«Носить в Эстонии защитные маски, чтобы уберечься от коронавируса, сегодня не нужно, кроме того они не обеспечивают достаточную защиту. Но маски могут надевать люди с кашлем и насморком, чтобы защитить других от микробов», - советует Йоллер.

Обязательно посмотрите на упаковке, как долго действует защитный эффект маски. Маска должна закрывать как нос, так и рот. По словам Йоллер, когда кашляете или чихаете, лицо все же нужно закрывать рукой, потому что под давлением возбудители болезни могут пройти сквозь маску.

«Профилактика коронавируса - это именно то, что мы рекомендуем во время вирусного периода: мойте руки, избегайте людных мест и, по возможности, избегайте контактов с заболевшими людьми», - говорит семейный врач.

Департамент здоровья предоставил врачам руководство к действию, подтверждает Йоллер, и если у жителей Эстонии будет повод для беспокойства, им, несомненно, об этом сообщат.